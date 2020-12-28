Son dakika haberleri! Yüksekova'daki kazada ölen genç, Şemdinli'de askeri törenle toprağa verildi - Son Dakika

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yolcu minibüsüyle TIR'ın çarpıştığı kazada ölenlerden Sezgin Erbaş (26) için Şemdinli Jandarma Komutanlığı önünde tören düzenlendi. Tören sonrası ilçeye bağlı Altunsu köyünde gözyaşları arasında toprağa verilien Erbaş'ın asker birliğine gittiği sırada hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Yüksekova- Van yolunun 7'nci kilometresi Beşatlı köyü yakınlarında meydana geldi. Yoğun sisin etkili olduğu bölgede, Yüksekova'dan Van'a giden 30 AAB 184 plakalı yolcu minibüsü, karşı yönden gelen TIR ile çarpıştı. Kazada, Ahmet Yıldırım (28), Aziz Duman (51), Sezgin Erbaş (26) ve Mediha Canan(52) hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.