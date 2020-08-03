Son dakika haberleri... Yüksekova'daki trafik kazasında ölenlerin isimleri belirlendi - Son Dakika

Son dakika haberleri... Yüksekova'daki trafik kazasında ölenlerin isimleri belirlendi

Son dakika haberi: Yüksekova'daki trafik kazasında ölenlerin isimleri belirlendi HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Sat dağları Gölbaşı yakınlarında bir aracın uçuruma yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden 6 kişinin ve yaraöının isimleri belirlendi.

Yüksekova'daki trafik kazasında ölenlerin isimleri belirlendi

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Sat dağları Gölbaşı yakınlarında bir aracın uçuruma yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden 6 kişinin ve yaraöının isimleri belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, kaza sabah saatlerinde Hakkari'nin Yüksekova ilçesi İkiyakalar köyü Göllerbaşı Bölgesinde meydana geldi. İçinde 6 kişinin bulunduğu sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen çift kabinli aracın uçuruma yuvarlanması sonucu 6 kişi hayatını kaybederken, sürücü ise yaralandı. Feci kazada şoför Mustafa Nasıroğlu yaralanırken araçta bulunan yolculardan Aysun Er, Semra Varol

Çimen Özçük, Evin Yazgan, Savaş Bayram ve Meryem Renda, hayatını kaybetti.

Son dakika haberleri... Yüksekova'daki trafik kazasında ölenlerin isimleri belirlendi

Yüksekova, Hakkari, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.08.2020 02:10

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Yüksekova'daki trafik kazasında ölenlerin isimleri belirlendi - Son Dakika
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