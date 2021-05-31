Yüksekten düşen 17 yaşındaki inşaat işçisi öldü, firma sahibi gözaltına alındı - Son Dakika

Yüksekten düşen 17 yaşındaki inşaat işçisi öldü, firma sahibi gözaltına alındı

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı kırsal Gökbel Mahallesinde bir site inşaatında çalışan 17 yaşındaki Muhammed Karancı yüksekten düşerek hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayda gözaltına alınan inşaat firmasının sahibi Z.Ç. gerekli iş güvenliği almadığı ve sigortasız işçi çalıştırdığı gerekçesi ile tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edildi.

Olay önceki gün sabah saatlerinde saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Muhammed Karancı'nın çalışmakta olduğu inşaatta dengesini kaybederek önce havuz üzerindeki beton zemine sonra da havuza düşmesi sonucu beyin kanaması geçirdi. Genç, ihbar üzerine inşaat alanına gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin çevre güvenliğini sağladığı ve geniş tahkikat başlatılan kazada Marmaris Cumhuriyet Savcılığını tarafından yapılan soruşturmanın ardından görgü tanıkları dinlendi, olay yerini gören kamera kayıtları incelendi. Talihsiz gencin dengesini kaybederek düştüğü belirlendi.

Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında villa inşaatı mühürlenerek çalışmalar durduruldu. Soruşturma kapsamında 17 yaşındaki gencin dengesini kaybederek can verdiği inşaat firmasının sahibi Z.Ç., gözaltına alınarak tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.