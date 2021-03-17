Son dakika haberleri: Yunak Belediye Başkanı Demirhan'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika

Öte yandan Demirhan'ın eşi ve annesinin de yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Yunak Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Demirhan önceki gün önce halsizlik ve boğaz ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede Kovid-19 testi yaptırdı.

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