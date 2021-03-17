Son dakika haberleri: Yunak Belediye Başkanı Demirhan'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika

Yunak Belediye Başkanı Abdullah Emre Demirhan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Yunak Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Demirhan önceki gün önce halsizlik ve boğaz ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede Kovid-19 testi yaptırdı.
Test sonucu pozitif çıkan Demirhan'ın tedavisinin doktorların kontrolünde bir süre hastanede devam edeceği bildirildi.
Öte yandan Demirhan'ın eşi ve annesinin de yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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