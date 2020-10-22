Yunan askerleri sınırları aştı, mültecileri Türk karasularına bırakıp kaçtı - Son Dakika

Yunan askerleri sınırları aştı, mültecileri Türk karasularına bırakıp kaçtı

Türk karasularına giren Yunan askerlerinin Bodrum açıklarına bırakıp kaçtığı 121 mülteci ile Türk karasularına itilen 80 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Türk karasularına giren Yunan askerlerinin Bodrum açıklarına bırakıp kaçtığı 121 mülteci ile Türk karasularına itilen 80 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Yunan adalarından getirdikleri 121 mülteciyi 3 can salına sığdıran Yunan Sahil Güvenlik ekipleri Türk karasularına girerek mültecileri bıraktı. Dün sabah saatlerinde Akyarlar açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları bölgeye gitti. 3 can salı içerisinde bulunan toplam 121 mülteci sahil güvenlik botuna alındı. Ölüme terk edilen göçmenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Türk sahil güvenlik ekiplerinin yaptığı araştırmalar sonucu göçmenlerin Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına 3 can salı içerisinde bırakıldığı tespit edildi. 80 göçmen de başka bir bölgede kurtarıldı Öte yandan, Yunanistan'ın Türk karasularına ittiği 35 düzensiz göçmen ile 45 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. -İHA-

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