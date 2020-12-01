Son dakika haberleri | Yunan askerlerinin ölüme terk ettiği kaçak göçmenleri Türk Sahil Güvenliği kurtardı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Yunan askerlerinin ölüme terk ettiği kaçak göçmenleri Türk Sahil Güvenliği kurtardı

01.12.2020 11:05
Son dakika haberleri | Yunan askerlerinin ölüme terk ettiği kaçak göçmenleri Türk Sahil Güvenliği kurtardı, System.String[]

Son dakika haberi... MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Yunan askerlerinin Türk kara sularına iterek ölüme terk ettiği 9 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekibi tarafından sığındıkları yarımadadan kurtarıldı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Yunan askerlerinin Türk kara sularına iterek ölüme terk ettiği 9 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekibi tarafından sığındıkları yarımadadan kurtarıldı.

Marmaris ilçesine 70 kilometre mesafedeki Bozburun ile Söğüt mahallesi açıkları Yeşilova Körfezi civarında, 28 Kasım'da saat 13.30 sularında balık avlayan bir kişi Yeşliova Yarımadası'nda bir grubun el işareti ile yardım çağrısı yaptığını fark edip, durumu Sahil Güvenliğe bildirdi. İhbar üzerine Yunanistan'ın Rodos Adası yakınlarında devriye görevi yapan Marmaris Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'na bağlı hücumbot bölgeye sevk edildi. Karadan araçla ulaşımı bulunmayan adaya gelen ekipler aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 9 kaçak göçmeni, kendi botlarına alarak kurtardı. Marmaris'e getirilen Suriye uyruklu oldukları belirlenen 9 kaçak göçmen doktor kontrolü ve gerekli işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Kaçak göçmenlerin Yunan askeri unsurlarınca cep telefonu, değerli eşya ve paralarının alınıp botlarının da motoruna zarar verildikten sonra geri itildiği öğrenildi.


- Muğla
Son dakika haberleri | Yunan askerlerinin ölüme terk ettiği kaçak göçmenleri Türk Sahil Güvenliği kurtardı
Son dakika haberleri | Yunan askerlerinin ölüme terk ettiği kaçak göçmenleri Türk Sahil Güvenliği kurtardı
Son dakika haberleri | Yunan askerlerinin ölüme terk ettiği kaçak göçmenleri Türk Sahil Güvenliği kurtardı

Marmaris, Muğla, Yunan, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Yunan askerlerinin ölüme terk ettiği kaçak göçmenleri Türk Sahil Güvenliği kurtardı - Son Dakika


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