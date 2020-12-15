Yunanistan, 2020 savunma bütçesindeki silahlanma payını 5 kat artırdı - Son Dakika

Yunanistan, 2020 savunma bütçesindeki silahlanma payını 5 kat artırdı

15.12.2020 22:37

Türkiye ile Ege ve Doğu Akdeniz'de gerginlik yaşayan Yunanistan gelecek yıl için 2,5 milyar euro askeri harcama yapmayı planlıyor. Bu meblağ, 2020'deki harcamanın beş katına yakın.

Yunanistan, 2021 savunma bütçesi kapsamındaki silahlanma payını, bu yıla göre 5 kat artırarak 2,5 milyar avroya yükseltti.

Yunanistan Parlamentosu'nda yapılan oylama oturumunda, savunma bütçesinin de yer aldığı 2021 devlet bütçesi kabul edildi. Ülkenin savunma bütçesi, 5,49 milyar avroya yükseltilirken, savunma bütçesi dahilindeki silahlanma harcamaları için ayrılan pay ise 2,5 milyar avroya çıkartıldı.

18 RAFALE TİPİ SAVAŞ UÇAĞI İÇİN FRANSA İLE ANLAŞMA İMZALANACAK

Başbakan Kiryakos Miçotakis, parlamentoda milletvekillerine yaptığı konuşmada, Fransa'dan satın alınması planlanan 18 Rafale tipi savaş uçağı için anlaşmanın birkaç gün içinde Atina'da imzalanacağını kaydederek, bu uçakların gelecek yıl teslim alınmaya başlanacağını belirtti.

Ülkesinin tüm zorluklara rağmen askeri harcamalarını artırması gerektiğini savunan Miçotakis, hükümetin, Rafale uçaklarının yanı sıra yeni fırkateynler, helikopterler, insansız hava araçları satın almak ve mevcut F-16 filosunu güncellemeyi planladığını dile getirdi.

10 YILDA 10 MİLYAR AVRO HARCANACAĞI AÇIKLANMIŞTI

Atina yönetimi, gelecek 10 yılda 10 milyar dolarlık silahlanma harcaması yapacağını açıklamıştı. Ülkenin 10 yılı aşkın süredir içinde bulunduğu ekonomik kriz nedeniyle 2008'de 7,24 milyar avro olan askeri bütçesi, 2018'de 3,74 milyar avroya kadar düşmüştü.

2019 savunma bütçesini 3,38 milyar avro olarak belirleyen Atina yönetimi, buradaki silahlanma payını 542 milyon 779 bin avro düzeyinde tutmuştu.

Yunanistan'ın 2020 savunma bütçesi 3,97 milyar avro olurken, silahlanma harcamaları için ayrılan pay ise 540 milyon 692 bin avro seviyesinde kalmıştı.

Yunanistan, 2020 savunma bütçesindeki silahlanma payını 5 kat artırdı

Yunanistan, Fransa, Savaş, Atina, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yunanistan, 2020 savunma bütçesindeki silahlanma payını 5 kat artırdı - Son Dakika Ekonomi


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