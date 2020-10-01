Son dakika haberleri! Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı - Son Dakika

Edirne 'de Yunanistan 'a kaçarken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi iki kişi tutuklandı.

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