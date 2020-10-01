Son dakika haberleri! Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı - Son Dakika

Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi iki kişi tutuklandı.
Güvenlik güçlerince Meriç ilçesi 1. derece askeri yasak bölgede yakalanan şüpheliler M.B ve M.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesine getirilen iki şüpheli, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 12:37 - Kaynak: AA
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