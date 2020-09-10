Son dakika haberleri... YUNANİSTAN'A KAÇMAK İSTEYEN TERÖRİST ESENLER'DE YAKALANDI
Son dakika habere göre İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Esenler'de yaptığı operasyonda, Yunanistan'a kaçmak için yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen 1 terörist yakalandıİstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü üyesi M.O.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Esenler'de yaptığı operasyonda, Yunanistan'a kaçmak için yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen 1 terörist yakalandı
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü üyesi M.O. adlı bir teröristin Yunanistan'a kaçmak için Ağustos ayı içinde yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye giriş yaptığı belirlendi. M.O'nun Esenler'de bir adreste saklandığını belirleyen ekipler, gece saatlerinde operasyon yaptı. Yapılan operasyonda M.O. yakalanarak gözaltına alındı. M.O.'nun, Suriye'de bulunduğu dönemde örgütün sözde istihbarat ve özel kuvvet yapılanmalarında faaliyet gösterdiği, 2020 yılı Ağustos ayı içerisinde illegal yollardan Türkiye'ye geldiği, önümüzdeki günlerde yine illegal yollardan Yunanistan'a geçmeyi planladığı öğrenildi. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen teröristin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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