Son dakika haberleri: Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 FETÖ üyesi yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 FETÖ üyesi yakalandı
10.03.2021 11:50
Edinilen son dakika gelişmesine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Edirne'nin Meriç ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesinin yakalandığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Edirne'nin Meriç ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesinin yakalandığını bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Edirne/Meriç'te görevli hudut kartallarımız, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 şahsı yakaladı. FETÖ terör örgütü mensubu olmaktan yargılandığı tespit edilen şahıslar Meriç Jandarma Karakoluna teslim edildi." ifadelerine yer verildi.
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