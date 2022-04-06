Son dakika haberleri... Yunanistan, ABD'den gelen "Ukrayna'ya ilave silah tedariki" teklifini reddetti - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Yunanistan, ABD'den gelen "Ukrayna'ya ilave silah tedariki" teklifini reddetti

06.04.2022 23:33
Son dakika haberleri... Yunanistan, ABD'den gelen "Ukrayna'ya ilave silah tedariki" teklifini reddetti

Gelen son dakika haberlerine göre Yunanistan'ın, ABD'den gelen "Ukrayna'ya Rus yapımı silah gönderme" teklifini reddettiği belirtildi.

Yunanistan'ın, ABD'den gelen " Ukrayna'ya Rus yapımı silah gönderme" teklifini reddettiği belirtildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, temaslarda bulunmak üzere Atina'ya gelen ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland, Yunan Savunma Bakanı Nikos Panayatopoulos ile bir araya geldi.

Nuland, Atina'nın Ukrayna'ya katkısından duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Yunanistan'dan Ukrayna'ya ilave silah tedarik etme önerisinde bulundu.

Panayatopoulos, "Yunanistan, kendi savunma kapasitesinden ödün veremez." ifadeleriyle bu teklifi dolaylı yoldan reddetti.

Yunan basınında 17 Mart'ta çıkan haberlerde, Atina'nın Ukrayna'ya ek askeri yardım yapmayı reddettiği kaydedilmişti.

Ukrayna tarafı, Yunanistan'ın Silahlı Kuvvetleri bünyesinde bulunan, eski Sovyet teknolojisine sahip TOR-M1 tipi ve OSA-AK tipi uçaksavar sistemlerini Ukrayna'ya gönderme ihtimalini herhangi bir resmi talep olmaksızın araştırmış ancak Yunanistan'dan olumlu yanıt alamamıştı.

Girit'te bulunan S-300 füzelerine ilişkin bir talep bulunmadığı dile getirilirken, savaşın ilk günlerinde Ukrayna'ya kalaşnikof ve roketatar gönderen Yunanistan'ın Avrupa Birliğinin (AB) diplomatik çözüme vurgu yapan çizgisini takip ettiği savunulmuştu.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Yunanistan, Ukrayna, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Yunanistan, ABD'den gelen 'Ukrayna'ya ilave silah tedariki' teklifini reddetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Yunanistan, ABD'den gelen "Ukrayna'ya ilave silah tedariki" teklifini reddetti - Son Dakika
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