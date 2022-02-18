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Son dakika haberleri... Yunanistan açıklarında 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın - Son Dakika

Son dakika haberleri... Yunanistan açıklarında 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın

18.02.2022 09:14
Son dakika haberleri... Yunanistan açıklarında 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın

Bir son dakika haberine göre Yunanistan açıklarında 237'si yolcu olmak üzere 288 kişinin bulunduğu İtalya bandıralı feribotta yangın çıktı.

Yunanistan açıklarında 237'si yolcu olmak üzere 288 kişinin bulunduğu İtalya bandıralı feribotta yangın çıktı.

Yunanistan Sahil Güvenliğinden yapılan açıklamaya göre, İtalya'ya gitmek üzere Igoumenitsa kentinden ayrılan feribotta Korfu Adası yakınlarında seyir halindeyken yangın çıktı. 237'si yolcu, 51'i mürettebat 288 kişinin bulunduğu feribotta şu ana kadar ölen ya da yaralanan olmadığı aktarıldı. Yolcuların tahliyesi için başlatılan kurtarma operasyonuna en az 3 sahil güvenlik gemisinin katıldığı belirtildi. Cankurtaran botlarıyla tahliye edilen yolcuların ve mürettebatın Korfu'ya götürüldüğü bildirildi.

Yangının nedeni henüz bilinmezken, feribotun kalkıştan yaklaşık 9 saat sonra Brindisi limanına ulaşması planlanıyordu. - ATİNA

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Yunanistan, İtalya, Yangın, Korfu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Yunanistan açıklarında 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın - Son Dakika


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