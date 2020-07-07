Son dakika haberleri... Yunanistan askerlerinin geri ittiği göçmen kaçaklar kurtarıldı
Son dakika haberi... AYDIN'ın Didim ilçesinde, lastik botla yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 24 düzensiz göçmenin bulunduğu lastik bot, Yunanistan askerleri tarafından Türk karasularına itildi.
AYDIN'ın Didim ilçesinde, lastik botla yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 24 düzensiz göçmenin bulunduğu lastik bot, Yunanistan askerleri tarafından Türk karasularına itildi. Kaçak göçmenleri Türk Sahil Güvenlik botu, kurtardı.
Bugün saat 06.30 sıralarında devriye görevi yapan Türk Sahil Güvenlik botu Didim ilçesi Tekağaç Burnu açıklarında, lastik botta kaçaklar olduğunu belirledi. Afganistan ve Suriye uyruklu 24 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik botuna alınarak kurtarıldı. Kaçak göçmenlerin ifadelerinden Yunanistan askerleri tarafından Türk karasularına itildikleri belirlendi.Aralarında kadınların da bulunduğu kaçak göçmenler karaya çıkartıldı. Kaçak göçmenler, Didim Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 15:37 Kaynak: DHA
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