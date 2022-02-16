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Son dakika haberleri... Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'ten Belgrad'a ziyaret - Son Dakika

Son dakika haberleri... Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'ten Belgrad'a ziyaret

16.02.2022 23:01
Son dakika haberleri... Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'ten Belgrad'a ziyaret

Son dakika haberleri... Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da kabul etti.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da kabul etti.

Vucic, yaptığı açıklamada, "Miçokatis'e, Sırbistan'ın toprak bütünlüğünü destekleyen politikası için teşekkür ettim ve bu desteği sürdürmesi ricasında bulundum." dedi.

Miçokatis ile Sırbistan'ın Avrupa Birliği yolundaki ilerleyişi ve bölgesel meseleler hakkında görüştüklerini dile getiren Vucic, " Atina'nın desteğini her zaman hissediyoruz." ifadesini kullandı.

Yunanistan'ın, Kosova'nın bağımsızlığını tanımadığını vurgulayan Miçakotis, "Yunanistan'ın bu tavrı değişmeyecek. Ancak Atina, Belgrad ve Priştine arasındaki ilişkilerin düzelmesini ümit ediyor." diye konuştu.

Bu hususta Belgrad ile Priştine arasındaki diyaloğu desteklediklerini belirten Miçokatis, "Bu sadece Sırbistan değil, tüm bölgenin istikrarı için önemli." diye konuştu.

Son dakika haberleri... Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'ten Belgrad'a ziyaret
Son dakika haberleri... Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'ten Belgrad'a ziyaret
Son dakika haberleri... Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'ten Belgrad'a ziyaret
Son dakika haberleri... Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'ten Belgrad'a ziyaret

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cumhurbaşkanı, Yunanistan, Sırbistan, Belgrad, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'ten Belgrad'a ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'ten Belgrad'a ziyaret - Son Dakika
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