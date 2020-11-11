Son dakika haberi... - Yunanistan'da bir sığınmacı kampında yangın - Son Dakika

Son dakika haberi... - Yunanistan'da bir sığınmacı kampında yangın

11.11.2020 17:02

Son dakika gündem haberi... - Yunanistan'da bir sığınmacı kampında yangın Yunanistan'ın Sisam adasında bulunan mülteci kampında yangın çıktı.

- Yunanistan'da bir sığınmacı kampında yangın

ATİNA - Yunanistan'ın Sisam adasında bulunan mülteci kampında yangın çıktı.

Yunanistan'ın doğrusundaki Samos adasında bulunan mülteci kampında yangın çıktı . Bilinmeyen bir nedenle başlayan yangını söndürmek için kampa 9 itfaiye aracı ve 18 itfaiye eri sevk edildi. İtfaiye ekiplerin müdahalesi ardından yangın kontrol altında alındı.

Yangında ölü veya yaralı olmazken kamptaki çadırlar büyük zarar gördü. Kampın kapasitesi 650 kişilik olmasına rağmen kampta 3 bin 800 kişinin yaşadığını öğrenildi. Yemek yapmak için kullanılan gaz tüpleri yangına neden olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, çadırların birbirine yakın olmaları nedeniyle yangın kısa sürede yayıldı.

Son dakika haberi... - Yunanistan'da bir sığınmacı kampında yangın
Son dakika haberi... - Yunanistan'da bir sığınmacı kampında yangın
Son dakika haberi... - Yunanistan'da bir sığınmacı kampında yangın
Son dakika haberi... - Yunanistan'da bir sığınmacı kampında yangın

Yunanistan, İtfaiye, Mülteci, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... - Yunanistan'da bir sığınmacı kampında yangın - Son Dakika


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