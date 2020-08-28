Son dakika haberleri: Yunanistan?da deniz simidiyle akıntıya kapılan çocuk böyle kurtarıldı
Son dakika habere göre Yunanistan'da ailesiyle birlikte yüzerken deniz simidi ile akıntıya kapılan 5 yaşındaki kız çocuğu, bölgede bulunan ve yetkililerin irtibata geçtiği feribot kaptanı tarafından kurtarıldı.
Yunanistan'da ailesiyle birlikte yüzerken deniz simidi ile akıntıya kapılan 5 yaşındaki kız çocuğu, bölgede bulunan ve yetkililerin irtibata geçtiği feribot kaptanı tarafından kurtarıldı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.
Yunanistan'ın Rio Limanı'nda ailesiyle birlikte yüzerken deniz simidi ile akıntıya kapılarak Korint Körfezi'ne sürüklenen 5 yaşındaki kız çocuğu bölgedeki bir yolcu feribotu kaptanı tarafından kurtarıldı. Çocuğun akıntıya kapılarak uzaklaştığını fark eden aile, yetkililere haber verdi. Yunan yetkililer, bölgede seyreden feribot ile irtibata geçerek çocuğun kurtarılmasını sağladı. Yunan medyasına konuşan feribot kaptanı Grigoris Karnesis, çocuğun çok korktuğunu ve deniz simidine sıkıca sarıldığını ifade etti. Feribota alınan küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.
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Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 17:04 - Kaynak: DHA
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