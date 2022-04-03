Son dakika haberleri! Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Ukrayna'ya insani yardım götürdü - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Ukrayna'ya insani yardım götürdü

03.04.2022 15:53
Son dakika haberleri! Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Ukrayna'ya insani yardım götürdü

Son dakika gelişmesine göre Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, ülkesinin Ukrayna'ya gönderdiği insani yardım misyonunun bizzat başında bulunarak liman kenti Odessa'ya gitti.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, ülkesinin Ukrayna'ya gönderdiği insani yardım misyonunun bizzat başında bulunarak liman kenti Odessa'ya gitti.

Dendias, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Atina'dan Moldova'nın başkenti Kişinev'e, buradan da Odessa'ya geçtiğini belirtti.

Ülkesinin Ukrayna'ya gönderdiği insani yardım misyonuna liderlik eden Dendias, burada Ukraynalı yerel yetkililer ve Yunan toplumu temsilcileriyle bir araya gelerek, bölgedeki durum hakkında bilgi aldı.

Rusya-Ukrayna savaşının başından bu yana Mariupol kentinde 10 Yunan asıllı hayatını kaybetmiş, çok sayıda Yunan asıllı ise yaralanmıştı.

Yunanistan hükümeti, Yunan asıllıların yoğun yaşadığı bölgede bulunan 150'den fazla Yunan vatandaşı gemi mürettebatı ve Yunan asıllının tahliye edildiğini duyurmuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'nın Mariupol kentini terk etmek isteyenler için Türkiye ve Yunanistan ile insani operasyon düzenleyeceklerini aktarmıştı.

Dendias, ülkesinden Ukrayna'ya gidecek insani yardıma bizzat eşlik etmek istediğini belirtmiş, bu kapsamda dün Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba ve Uluslararası Kızılhaç Örgütü Başkanı Peter Mauer ile koordinasyon amaçlı telefon görüşmeleri gerçekleştirmişti.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, insani yardımın Dendias tarafından bizzat Odessa'daki yerel yetkililere teslim edileceği ve Yunanistan'ın Odessa Konsolosluğunun tekrar açılacağı kaydedilmişti.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Nikos Dendias, Yunanistan, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Ukrayna'ya insani yardım götürdü - Son Dakika


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