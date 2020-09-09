Son dakika haberleri... Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki yangın sonrası bölgede OHAL ilan edildi - Son Dakika

Son dakika haberleri... Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki yangın sonrası bölgede OHAL ilan edildi

Gelen son dakika haberlerine göre Yunanistan'ın Midilli Adası'nda bulunan Moria sığınmacı kampında çıkan yangın sonrası adada 4 aylık olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

Son dakika haberleri... Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki yangın sonrası bölgede OHAL ilan edildi, System.String[]

Yunanistan'ın Midilli Adası'nda bulunan Moria sığınmacı kampında çıkan yangın sonrası adada 4 aylık olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

Başbakan Kiryakos Miçotakis, ülkedeki en büyük sığınmacı kampı olan Moria'daki yangına ilişkin durum ve alınacak tedbirleri masaya yatırmak üzere ilgili bakan ve kurumların temsilcilerini acil toplantıya çağırdı.

Vatandaşı Koruma Bakanı Mihalis Hrisohoidis, Sağlık Bakanı Vassilis Kikilias, Göç Politikaları Bakanı Notis Mitaraki, Yunan İstihbarat Servisi (EYP) Başkanı Panagiotis Kontoleontas'ın katıldığı toplantı sonrası Midilli'de bugünden itibaren 4 ay süreyle OHAL ilan edildiği duyuruldu.

Hükümet Sözcüsü Stelyo Petsas, İçişleri Bakanı Takis Theodorikakos, Göç Politikaları Bakanı Mitaraki ile Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu Başkanı Panagiotis Arkoumaneas'ın adaya gideceğini ve incelemelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyeceğini söyledi.

Yunan resmi ajansı ANA'nın haberine göre, hala süren yangından kaçıp kent merkezine doğru yürüyen sığınmacıları engellemek için bölgeye ilave emniyet gücü sevk edildi.

Yangının çıkış sebebine ilişkin resmi açıklama yapılmadı

Çevik kuvvet polislerinin de kampın çevresine barikatlar kurduğu aktarılırken, yangının çıkış sebebine ilişkin yetkililerden henüz resmi açıklama yapılmadı.

Midilli Adası'ndaki Moria sığınmacı kampının farklı noktalarında saat 02.00 sularında yangın çıkmıştı.

Çok sayıda polis ve itfaiye ekibinin bölgeye sevk edildiği yangında ilk belirlemelere göre ölü ya da yaralı olmadığı bildirildi.

Binlerce çadır ve prefabrik konutun kül olduğu yangın nedeniyle binlerce sığınmacının kentin farklı noktalarına gitmeye çalıştığı aktarıldı.

Kamp, geçen haftadan bu yana tespit edilen 35 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası nedeniyle karantinaya alınmıştı.

Moria kampı, yaklaşık 12 bin 500 sığınmacıya ev sahipliği yapıyor.

Uluslararası insani yardım kuruluşları, kamptaki aşırı kalabalık ve insani olmayan şartlara dikkati çekerek kampta sosyal mesafe ve temel hijyen şartlarını sağlamanın mümkün olmadığı uyarısında bulunmuştu.

Olağanüstü Hal, Midilli Adası, Yunanistan, Yangın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 13:45 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki yangın sonrası bölgede OHAL ilan edildi - Son Dakika

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