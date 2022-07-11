Son dakika haberleri... Yunanistan'ın ölüme ittiği 45 göçmeni, Sahil Güvenlik kurtardı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bu sabah saat 08.10 sıralarında, Çeşme ilçesi açıklarında, 2 can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Yunan unsurları tarafından geri itilen 2 can salı içindeki, 43'ü Nijeryalı, 2'si Yemenli, toplam 45 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı. Düzensiz göçmenler, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Çeşme limanında karaya çıkarıldı. Göçmenlerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edilecekleri öğrenildi.

Kaynak: İHA

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