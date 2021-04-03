Son dakika... Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 231 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Son dakika... Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 231 düzensiz göçmen kurtarıldı

03.04.2021 00:00

Son dakika haberine göre Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 231 düzensiz göçmen kurtarıldı Yunanistan'ın düzensiz göçmenleri ölüme terk ettiği anlar kameralara yansıdı Yunan sahil güvenliğinin Türk kara sularına geri ittiği mülteciler Türkiye tarafından kurtarıldı.

Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 231 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yunanistan'ın düzensiz göçmenleri ölüme terk ettiği anlar kameralara yansıdı

ANKARA - Yunan sahil güvenliğinin Türk kara sularına geri ittiği mülteciler Türkiye tarafından kurtarıldı. Bugün Midilli Adası Bölgesinde 7 geri itme olayı gerçekleşirken toplam 231 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Yunan sahil güvenliğinin Türk kara sularına geri ittiği toplam 231 düzensiz göçmeni kurtarma detaylarını paylaştı. Yapılan paylaşımda geri itme olayları sırasıyla şu şekilde sıralandı:

Geri İtme Olayı-1:

"02 Nisan 2021 tarihinde saat 03.30 sularında Dikili ile Midilli Adası arasında Yunanistan tarafında içinde düzensiz göçmenler bulunan 1 adet lastik göçmen botuna Frontex unsuru ve LS-618 borda numaralı Yunan Sahil Güvenlik unsuru tarafından müdahalede bulunulduğu ve hareketten sakıt bırakılan botun Türk karasularına geri itilmeye çalışıldığı tespit edilmiştir. Görevlendirilen 2 Sahil Güvenlik Botunun olay mahalline intikalini müteakip bahse konu düzensiz göçmen grubunun geri itilme faaliyetinden vazgeçilmiş, LS-618 numaralı Yunan Sahil Güvenlik Botu tarafından göçmenler alınarak Midilli Adası istikametinde uzaklaşmıştır."

Geri İtme Olayı-2:

"02 Nisan 2021 tarihinde Saat 04.30 sularında Dikili ile Midilli Adası arasındaki bölgede lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 22 düzensiz göçmen kurtarılmıştır."

Geri İtme Olayı-3:

"02 Nisan 2021 tarihinde saat 05.45 sularında Midilli ile Ayvalık arasında orta hattın Yunanistan tarafında Yunan Sahil Güvenlik unsuru LS-080 ile 1 Yunan Zodiac Botun, içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunan lastik bota müdahale ederek hareketten sakıt bıraktığı tespit edilmiş, görevlendirilen 3 Sahil Güvenlik Botu ile bölgede bulunan 1 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Gemisi olay mahalline intikal etmiş, saat 10.00 sularında Yunan Sahil Güvenlik unsuru tarafından Türk karasuyuna geri itilen 46 düzensiz göçmen kurtarılarak Küçükkuyu'ya intikal ettirilmiştir. "

Geri İtme Olayı-4:

"02 Nisan 2021 tarihinde saat 07.00 sularında Ayvalık ilçesi Güneş Adası kuzeybatısında Yunanistan tarafında 1 adet lastik göçmen botuna İtalyan Frontex unsuru ve Yunan Sahil Güvenlik unsuru tarafından müdahalede bulunulduğu ve hareketten sakıt bırakılan göçmen botunun Türk karasularına geri itilmeye çalışıldığı tespit edilmiştir. Görevlendirilen 1 Sahil Güvenlik Botunun olay mahallini intikalini müteakip bahse konu düzensiz göçmen grubunun geri itilme faaliyetinden vazgeçilmiş, Yunan Sahil Güvenlik Botu göçmenleri alarak Midilli Adası istikametinde uzaklaşmıştır."

Geri İtme Olayı-5:

"02 Nisan 2021 tarihinde saat 08.00 sularında Ayvalık ilçesi Sarımsaklı açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca benzin hortumu kesilerek Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 38 düzensiz göçmen kurtarılarak Ayvalık'a intikal ettirilmiştir."

Geri İtme Olayı-6:

"02 Nisan 2021 tarihinde saat 08.00 sularında İzmir ili Dikili İlçesi Denizköy açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsuru LS-060 ile Magna sınıfı Yunan botu tarafından, benzin bidonları alınarak Türk karasularına geri itilen 2 adet lastik göçmen botu içerisindeki toplam 85 düzensiz göçmen görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından kurtarılarak Dikili'ye intikal ettirilmiştir."

Geri İtme Olayı-7:

"02 Nisan 2021 tarihinde saat 12: 33'de Çanakkale ili Ayvacık ilçesi Ahmetçe açıklarında lastik bot içerisindeki bir grup düzensiz göçmenin yardım talebinde bulunduğu ihbarının alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları tarafından olay mahallinde yapılan kontrollerde herhangi bir düzensiz göçmen botuna rastlanmamış, aramalara devam edilmiş, Sivrice açıklarında orta hatta bir Yunan unsurunun sürekli rota değiştirerek şüpheli bir şekilde seyir icra ettiğinin görülmesi üzerine derhal bahse konu bölgeye intikal edilmiş, o esnada Akkaya Burnu Kuruoba açıklarında yarı batık halde bir lastik bot ve denize dağılmış halde olan düzensiz göçmenler tespit edilmiştir. Sahil Güvenlik Botları tarafından kurtarılan 40 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Küçükkuyu Karakol Komutanlığına intikal ettirilmiş ve limanda hazır bulundurulan 112 ekiplerince kurtarılan göçmenlere ilk müdahale yapılmıştır."

" Denizin ortasına bırakıp geri gittiler."

Yunan sahil güvenliğin Türk Karasularına ittiği bir mülteci ise o olayları şöyle anlattı:

"Gece saat 2.00 2.15 gibi Ayvalık'tan yola çıktık. Çok yakındık yaklaşık 15 dakika sonra Midilli adasına varacaktık. Bizim botumuzun üstüne çıktılar birkaç kişi ondan sonra bizim motorumuzu aldılar ve bizi dövmeye başladılar. Yaklaşık yarım saat kadar bizi dövdüler. Bizim kendi botumuzu onların kendi botuna bağlamaya çalıştılar ve bağladılar. Yaklaşık 1 saat arkalarından çektiler. Denizin ortasına bırakıp geri gittiler."

Son dakika... Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 231 düzensiz göçmen kurtarıldı
Son dakika... Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 231 düzensiz göçmen kurtarıldı
Son dakika... Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 231 düzensiz göçmen kurtarıldı
Son dakika... Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 231 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik, Yunanistan, Yunan, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 231 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika


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