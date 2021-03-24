Son dakika haberleri... Yunusemre Belediyespor BAL'da 3. Bölgede yer aldı
24.03.2021 11:35
Son dakika habere göre Yunusemre Belediyespor Futbol Takımı, 2020-2021 sezonunda 5 Manisa takımı ile Bölgesel Amatör Lig'de İzmir, Aydın, Çanakkale, Balıkesir takımları ile 3. Bölgede yer aldı.
Yunusemre Belediyespor Futbol Takımı, 2020-2021 sezonunda 5 Manisa takımı ile Bölgesel Amatör Lig'de İzmir, Aydın, Çanakkale, Balıkesir takımları ile 3. Bölgede yer aldı.
Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) 2020 - 2021 sezonunda Yunusemre Belediyespor, Salihli Belediyespor, Manisa Sanayispor, Bieksper Hacırahmanlıspor, Ahmetli Belediyespor ile maçlarını çift devreli olarak yapacak. 5 ve 6 takımlı gruplar halinde çift devreli lig usulüne göre oynanacak ligde her grubun birincisi olan takım bölge birinciliği müsabakalarına katılmaya hak kazanacak. Grupta en altta yer alan takım kendi ilinin yerel ligine dönecek. - MANİSA
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