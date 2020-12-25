Enuygun Seyahat Analisti T???????uğba Hacıbayramoğlu, yurt dışı uçuşlarında birçok ülkenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ve hastalıkla ilgili bilgilerin yer aldığı veriler olmadan giriş izni vermeyebileceğine belirtti.

Enuygun'dan yapılan açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Hacıbayramoğlu, yakın zamanda tıpkı diğer aşılardaki gibi birçok ülkenin Kovid-19 aşısı zorunluluğu isteyebileceğini ve sağlık bilgileri için dijital pasaport kontrolü yapılabileceğini kaydetti.

Söz alanda hava yolu firmalarından gelen talepler doğrultusunda çalışmaların hızlandığını kaydeden Hacıbayramoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Hava yolu firmalarından gelen talep doğrultusunda bu konuda çalışmalar hızlandı. Kişilerin yurt dışı uçuşlarında pasaportlarının yanında sağlık bilgilerini gösteren dijital bir sağlık pasaportu daha olacak. ifadesini kullandı. Burada hastalık ile ilgili PCR testi, antikor testi ve aşı ile ilgili veriler yüklenecek ve sınır kapılarında bunun kontrolü yapılacak."

Hacıbayramoğlu, konuyla ilgili ilk olarak Avustralyalı hava yolu firması Qantas, aşı olmayanların uçuşuna izin verilmeyeceği yönünde açıklama yaptığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"United Airlines geçtiğimiz aylarda Londra Heatrow ve New Jersey Newark Liberty Havalimanı'nda sağlık pasaportu ya da orijinal adıyla CommonPass uygulamasını test etmişti. United Airlines, JetBlue ve Lufthansa Havayolları da bu uygulamayı başlatmaya hazırlanıyor.

Zamanla uygulamaya aşı bilgileri ile kişilerin diğer sağlık bilgilerinin de eklenmesi bekleniyor. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), sağlık bilgilerinin güvenli bir ortamda saklanıp paylaşılmasıyla uluslararası hava yolu taşımacılığının yeniden eski günlerine dönmesini planlıyor. Ülkelerin taleplerine göre PCR testleri, aşı bilgileri gibi tüm bilgiler içerisine yüklenecek. Dört aşamada yapılacak bu uygulamaya göre önce sağlık bilgileri olacak, ardından seyahat destinasyonu, gidilecek yer, yetkili laboratuvar ve test merkezinin sonuçları, aşı bilgileri ve kişisel sağlık bilgilerinin yer alması planlanıyor. Fransa, aşı olmayanların toplu taşıma araçlarını kullanamaması konusunda da hazırlık yapmaya başladı."???????

Türkiye'de de mevcut durumda bazı ülkelere giderken sarıhumma meningokok, tifo, kolera, hepatit A, kuduz, Japon Ensefaliti gibi aşı zorunluluklarının olduğunu belirten Hacıbayramoğlu, "Bu ülkelere gitmeden önce aşılarla ilgili karne veriliyor. Yakın zamanda tıpkı diğer aşılardaki gibi birçok ülke de Kovid-19 aşısı zorunluluğu isteyebilir ve sağlık bilgileri için dijital pasaport kontrolü yapılabilir." değerlendirmesinde bulundu.