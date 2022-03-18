Yurt dışına çıkış harç tutarının 150 TL olarak belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 'Yurt Dışına Çıkış Harç Tutarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar' ile, yurt dışına çıkış için alınan harç tutarı 150 Türk Lirası olarak belirlendi. Yürürlüğe giren kararın, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütüleceği belirtildi.

(Mehmet Kalay-İHA)