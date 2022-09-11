Son dakika haberleri... YURT DIŞINDAN GETİRDİKLERİ ARAÇLARI SAHTE BELGELERLE SATAN 4 KİŞİ TUTUKLANDI - Son Dakika
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Son dakika haberleri... YURT DIŞINDAN GETİRDİKLERİ ARAÇLARI SAHTE BELGELERLE SATAN 4 KİŞİ TUTUKLANDI

11.09.2022 16:56

Edinilen son dakika haberine göre EDİRNE'de yurt dışından getirilen araçları parçalayarak benzer araçlara monte edip, şasi ve plakalarını değiştirerek sahte belgelerle satan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 4'ü tutuklandı.

EDİRNE'de yurt dışından getirilen araçları parçalayarak benzer araçlara monte edip, şasi ve plakalarını değiştirerek sahte belgelerle satan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 4'ü tutuklandı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Eşyayı gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokmak, change oto, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik ' suçlarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı. Çalışmada, Türkiye'ye yabancı plakalı 41 araç getirildiği ve şüphelilerin yurt dışından getirilen araçları öncesinde ya da sonrasında kendisi veya yakınları adına tescil ettirilen başka benzer araçlarla değiştirdikleri belirlendi. İncelemede ayrıca şüphelilerin yurt dışından getirilen araçları parçalayarak tescil edilen başka benzer araçlara monte ettikleri, yabancı plakalı araçların şasi numaralarını ise değiştirerek üzerlerine Türk plakası taktığını ve bu şekilde satışını yaptıkları tespit edildi.

Edirne polisinin, Zonguldak, Burdur, İstanbul, Kırklareli ve Antalya'da el koyduğu 7 aracın yapılan kriminal incelemesinde sahte belgelerle satış yapıldığı belirlendi. Edirne ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemler sırasında 1 kişi serbest bırakılırken, 8 kişi adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyette 1 şüphelinin işlemleri ise sürüyor. (DHA)

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Yurt dışından getirdikleri araçları sahte belgelerle satan 4 kişi tutuklandı Yurt dışından getirdikleri araçları sahte belgelerle satan 4 kişi tutuklandı Edirne merkezli 'change' araç operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı Edirne merkezli 'change' araç operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
Kaynak: DHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Tragger, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... YURT DIŞINDAN GETİRDİKLERİ ARAÇLARI SAHTE BELGELERLE SATAN 4 KİŞİ TUTUKLANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... YURT DIŞINDAN GETİRDİKLERİ ARAÇLARI SAHTE BELGELERLE SATAN 4 KİŞİ TUTUKLANDI - Son Dakika
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