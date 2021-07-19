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Son dakika haberleri! Yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarıyla ilgili haberlerimizi derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika

Son dakika haberleri! Yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarıyla ilgili haberlerimizi derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

19.07.2021 15:56
Son dakika haberleri! Yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarıyla ilgili haberlerimizi derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla., System.String[]

Son dakika haberine göre Kurban Bayramı tatilinin ilk üç gününde yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarında 17 kişi yaşamını yitirdi, 105 kişi yaralandı.

Kurban Bayramı tatilinin ilk üç gününde yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarında 17 kişi yaşamını yitirdi, 105 kişi yaralandı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 9 gün olması kararlaştırılan Kurban Bayramı tatilinin üçüncü gününde yurdun çeşitli noktalarında meydana gelen kazalarda 5 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 34 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.

Ankara'da Ahmet Bekaroğlu yönetimindeki otomobil, Ankara-Kırıkkale kara yolu Lalahan mevkisinde aynı yönde seyreden bir başka araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle karşı şeride geçen 2 otomobil, burada seyir halindeki 3 otomobille daha çarpıştı. Zincirleme kazada Ahmet Bekaroğlu'nun otomobili ikiye bölündü. Bekaroğlu, kaza yerinde hayatını kaybederken, diğer araçlarda bulunan 10 kişi yaralandı.

Gaziantep'te Emine A. idaresindeki 44 AAZ 427 plakalı otomobil, Elbeyli-Oğuzeli kara yolu Gündoğan Mahallesi'nde devrildi. Kazada sürücü ile otomobildeki çocuklarından E.T. (7) yaralandı, Mehmet T. (12) ise hayatını kaybetti.

Aksaray'da Suriye uyruklu kimliği henüz tespit edilemeyen sürücü idaresindeki 33 RY 368 plakalı hafif ticari araç ile Oğuz Ün (56) yönetimindeki 59 TN 047 plakalı otomobil Aksaray-Adana kara yolunun 30'uncu kilometresinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar şarampole devrildi. Kazada hafif ticari araçta bulunan yolcu Hasan El Seyhalı'nın (30) öldü.

Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Cennet Ün (55) de kurtarılamadı.

Kazada, hafif ticari araçtaki sürücü ve beraberindeki Zalha Seyh Ali (33), Muhammed Sebe (26), Mustafa Almaarravi (36), sürücü Ün ile otomobildeki Medine Buğra (24) ve Berkay Can Ün (11) yaralandı.

Sivas'ın Zara ilçesinde, Erzincan'dan Sivas istikametine ilerleyen Fuat Çelik yönetimindeki 34 CUG 715 plakalı otomobil, Kavaklı mevkisinde Zara Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'na gitmek üzere manevra yapan Sami Yiğit'in kullandığı 58 EF 245 plakalı büyükbaş hayvan yüklü kamyonete arkadan çarptı. Otomobil sürücüsü kaza yerinde hayatını kaybetti, aynı araçta bulunan Tülin ve Derin Naz Çelik yaralandı.

Kastamonu'da Ömer C. yönetimindeki 06 SJ 392 plakalı otomobil, D-100 kara yolunun Tosya ilçesi yakınlarında önce bariyerlere ardından beton duvara çarptı, kazada sürücü ve otomobilde bulunan eşi Kezban C. ile çocukları T.C. ve Y.C. yaralandı.

Karaman'da Yusuf B. yönetimindeki 36 AR 601 plakalı otomobil, Sami Ülküsever idaresindeki 42 ECU 57 plakalı otomobil ile Üniversite Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi'nde çarpıştı.

Ülküsever'in kullandığı otomobil çarpmanın etkisiyle kaldırıma savruldu. Sürücülerin yara almadığı kazada, Ülküsever'in otomobilinde bulunan eşi Şerife Ülküsever ve iki çocuğu yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde T.A'nın kullandığı 06 BP 1603 plakalı otomobil, Akyazı-Hendek istikametinde Ankara yönüne seyir halindeyken kontrolden çıkarak yol kenarındaki otluk alana devrildi. Araçta bulunan S.A, Z.A. ve K.A. yaralandı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, Kandıra-Kaynarca yolunda Y.E.D. yönetimindeki 34 TS 5198 plakalı otomobil, Akbal mevkisinde yoldan çıkarak mısır tarlasına girdi. Yardım için yol kenarına park eden O.K. idaresindeki 81 EP 524 plakalı otomobile, bu sırada karşı yönden gelen E.Ş'nin kullandığı 81 FD 957 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle O.K'nin aracı dere yatağına devrildi.

Kazada yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kurban Bayramı tatilinin ilk iki günündeki trafik kazalarında 12 kişi yaşamını yitirmiş, 71 kişi yaralanmıştı. Böylelikle tatilin ilk üç gününde yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarında ölenlerin sayısı 17'ye, yaralananların sayısı ise 105'e ulaştı.

Kurban Bayramı, Otomobil, Ankara, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarıyla ilgili haberlerimizi derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika


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