Son dakika haberleri: Yurt iç piyasalar yeni haftada Merkez Bankası'na odaklandı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Yurt iç piyasalar yeni haftada Merkez Bankası'na odaklandı

Son dakika haberleri... Küresel piyasalar yeni haftaya karışık bir görünümle başlarken, yurt içinde bu hafta gerçekleştirilecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısı takip edilecek.

Son dakika haberleri: Yurt iç piyasalar yeni haftada Merkez Bankası'na odaklandı, System.String[]

Küresel piyasalar yeni haftaya karışık bir görünümle başlarken, yurt içinde bu hafta gerçekleştirilecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısı takip edilecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, ABD ile Çin arasındaki gerilim, jeopolitik gelişmeler ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi teşvikleri gündemin odağındaki yerini korurken, geçen haftanın son işlem gününde borsalarda etkili olan karışık seyir, Asya piyasaları ile yeni haftaya da taşındı.

Cuma günü ABD'de açıklanan verilere göre, perakende satışlar, temmuzda aylık yüzde 1,2 artsa da yüzde 1,9 olan beklentilerin altında kaldı. Sanayi üretimi de temmuzda aylık yüzde 3 ile tahminler doğrultusunda artış kaydetti.

Öte yandan, Kovid-19 salgınıyla mücadeleye yönelik teşvik paketine ilişkin belirsizliklerin devam etmesiyle S&P 500 endeksi yüzde 0,02 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,21 değer kaybederken, Dow Jones endeksi yüzde 0,12 yükseldi.

Avrupa borsalarında ise geçen haftanın son işlem gününde satıcılı bir seyir izlendi. Avro Bölgesi'nde GSYH'nin 2. çeyrekte beklentiler doğrultusunda yüzde 12,1 daralması sonrası Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,71, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,55 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,58 değer kaybetti.

Bugün Japonya'da açıklanan verilere göre, ekonomi, 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 7,8 ve yıllık yüzde 27,8 daraldı. Çin'de Merkez Bankası'nın finansal piyasaları, likidite enjeksiyonu ile destekleyeceği yönündeki haberler piyasalarda karışık bir seyir izlenmesine neden oldu. Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,3 değer kazanırken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,2 değer kaybetti.

Yurt içinde, cuma günü Avrupa borsalarına paralel satıcılı bir seyir izlenen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, yüzde 1,49 değer kaybıyla günü 1.083,83 puandan tamamladı. Geçen hafta 7,3712'den kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,3750 seviyesinden işlem görüyor.

Yeni haftanın gündeminde, TCMB'nin perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısı ve cuma günü piyasalar kapandıktan sonra açıklanması beklenen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye değerlendirmesi öne çıkıyor.

Yurt dışında ise çarşamba günü ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları ve cuma günü dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek.

Analistler, Kovid-19 aşısına ilişkin haber akışı, Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmeler ve ABD ile Çin arasındaki gerilimin yatırımcıların odağındaki yerini koruduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.070 puanın destek, 1.120 ve 1.150 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın, 20 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu politika faizinin sabit bırakılacağını tahmin etti. Ankete katılan 22 ekonomistin sadece 4'ü faiz artırımı yapılacağını öngörürken, politika faizindeki artış beklentileri 25 baz puan ila 175 baz puan arasında yer aldı.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, temmuz ayı konut satışları

11.00 Türkiye, temmuz ayı bütçe dengesi

15.30 ABD, ağustos ayı New York Fed imalat endeksi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 09:05

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri: Yurt iç piyasalar yeni haftada Merkez Bankası'na odaklandı - Son Dakika Ekonomi
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