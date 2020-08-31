Son dakika haberleri | Yurt içi piyasalar büyüme verisine odaklandı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Yurt içi piyasalar büyüme verisine odaklandı

Son dakika ekonomi haberi... Küresel piyasalar, geçen hafta açıklanan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yeni politika stratejisi ile pozitif görünümünü korurken, bugün yurt içinde açıklanacak GSYH verisi takip edilecek.

Son dakika haberleri | Yurt içi piyasalar büyüme verisine odaklandı, System.String[]

Küresel piyasalar, geçen hafta açıklanan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yeni politika stratejisi ile pozitif görünümünü korurken, bugün yurt içinde açıklanacak GSYH verisi takip edilecek.

Fed'in geçen hafta açıklanan ve "güvercin" olarak nitelendirilen yeni politika stratejisi sonrası küresel pay piyasalarındaki pozitif görünüm korunuyor. Fed, enflasyon hedeflemesinde ortalama verileri tercih edeceğini belirterek, faizlerin daha uzun bir süre çok düşük seviyelerde kalacağının yönlendirmesini yaptı. Buna karşılık ortalama enflasyonun matematiğini açıklamaması ve tam istihdam konusundaki ifadelerin bazı belirsizlikleri de beraberinde getirmesi, Fed'in eylül ayı toplantısının önemini artırdı.

Bu hafta ABD'de ağustos ayı istihdam raporu ve dünya genelinde Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündemi takip edilecek.

Geçen haftanın son işlem gününde, beklentilerden iyi gelen makroekonomik verilerin desteğini de alan New York borsasında alıcılı bir seyir izlenirken, dolar endeksi, düşüş eğilimini sürdürdü. ABD'de kişisel gelirler temmuzda piyasa beklentilerinin aksine aylık yüzde 0,4 artarken, kişisel tüketim harcamaları da yüzde 1,9 yükselerek tahminleri aştı.

Söz konusu gelişmelerle Dow Jones endeksi yüzde 0,57 yükselirken, S&P 500 endeksi yüzde 0,64 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,60 kazançla kapanış rekorlarını sürdürdü. Böylece pay piyasalarının haftalık ortalama getirisi yüzde 3'ün üzerine çıktı.

Avrupa tarafında, cuma günü ABD pay piyasalarında alımlar güçlenmeden önce kapanan borsalarda satıcılı bir seyir izlense de Almanya ve Fransa borsaları, haftalık bazda yüzde 2'nin üzerinde bir değer kazancına işaret etti.

Analistler, yükseliş eğilimindeki avronun ihracata olumsuz etkileri nedeniyle borsada alımların sınırlandığını ifade etti. İngiltere'de ise devam eden ticaret anlaşmazlıklarının da etkisiyle FTSE 100 endeksi, geçen hafta bir önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,6 değer kaybetti. İngiltere'de bugün resmi tatil dolayısıyla piyasalar kapalı olacak.

Cuma günü Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,48, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,26 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,61 geriledi. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,7 artarak analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 1,19'un üzerinde kapanış yaptı.

Bugün Asya piyasalarında beklentilerden iyi gelen makroekonomik verilerin desteği ile Çin ve Japonya borsasında alıcılı bir seyir izleniyor. Çin'de hizmet sektörü PMI, ağustosta 55,2'ye çıkarak toparlanmanın sürdüğüne işaret ederken, Japonya'da sanayi üretimi, temmuzda otomobil üretimi öncülüğünde aylık bazda yüzde 8 artarak 1978'den bu yana en hızlı yükselişini kaydetti.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 değer kazandı.

Yurt içinde, Avrupa borsalarındaki negatif görünümün etkisiyle cuma günü satıcılı seyreden Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi günü yüzde 0,76 azalışla 1.100,55 puandan tamamladı. Endeks, haftalık bazda ise yüzde 0,84 değer kaybetti.

Bugün yurt içinde 2. çeyrek GSYH, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ile ABD'de Dallas Fed imalat endeksinin takip edileceğini belirten analistler, bu hafta ise yarın dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI, cuma günü ABD istihdam raporu ve perşembe günü yurt içinde Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) veri takviminde öne çıktığını kaydetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğuna işaret eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 1.120 ve 1.150 seviyelerinin direnç, 1.070 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, GSYH'nin 2. çeyrekte yüzde 11 daralmasını bekliyor. Ekonomistlerin 2020 yılı GSYH beklentilerinin ortalaması ise yüzde eksi 1,8 olarak gerçekleşti. Türkiye ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5 büyümüştü.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, temmuz ayı dış ticaret istatistikleri

10.00 Türkiye, 2. çeyrek GSYH

15.00 Almanya, ağustos ayı TÜFE

17.00 ABD, ağustos ayı Dallas Fed imalat endeksi

Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 09:11 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri | Yurt içi piyasalar büyüme verisine odaklandı - Son Dakika Ekonomi

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