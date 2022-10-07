Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı 23 Nisan Mahallesi Üniversite Bulvarı üzerinde bulunan yaya üst geçidinin yürüyen merdiven kapaklarının çalınması olayını gerçekleştirdiği tespit edilen İ.A. ve U.T.D. isimli 2 şüpheli ile çalıntı malzemeleri satın alan İ.H.D. isimli şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada 3 kişi gözaltına alındığını bildirildi.

Kaynak: İHA

Gaziantep, Şahinbey, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri... Yürüyen merdivenin kapakları çalındı...Hırsızlık anları kamerada - Son Dakika

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