Son dakika haberleri... Yürüyen merdivenin kapakları çalındı...Hırsızlık anları kamerada - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Yürüyen merdivenin kapakları çalındı...Hırsızlık anları kamerada

07.10.2022 09:57

Son dakika haber... Yürüyen merdivenin kapakları çalındı.

Yürüyen merdivenin kapakları çalındı...Hırsızlık anları kamerada

Kapakları kamyona yükleyerek götüren hırsızlar polisin çalışması ile yakalandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te yayalara hizmet veren üst geçidinin yürüyen merdivenin metal kapaklarının çalındı. Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık anı polislerin titizlik çalışması sonucu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı 23 Nisan Mahallesi Üniversite Bulvarı üzerinde bulunan yaya üst geçidinin yürüyen merdiven kapaklarının çalınması olayını gerçekleştirdiği tespit edilen İ.A. ve U.T.D. isimli 2 şüpheli ile çalıntı malzemeleri satın alan İ.H.D. isimli şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada 3 kişi gözaltına alındığını bildirildi.

Yaya üst geçidinin yürüyen merdiven kapaklarının çalınması olayını gerçekleştirdiği tespit edilen İ.A. ve U.T.D. isimli 2 şüpheli ile çalıntı malzemeleri satın alan İ.H.D. isimli şüpheli şahıs yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.

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Kaynak: İHA

Gaziantep, Şahinbey, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Yürüyen merdivenin kapakları çalındı...Hırsızlık anları kamerada - Son Dakika

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