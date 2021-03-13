Son Dakika | Yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği "Erzincan depremi" unutulmuyor - Son Dakika

Son Dakika | Yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği "Erzincan depremi" unutulmuyor

13.03.2021 11:09

Son dakika haber: Erzincan'da 29 yıl önce meydana gelen ve 653 kişinin hayatını kaybettiği, binlerce kişinin yaralandığı, çok sayıda binanın hasar gördüğü 6,8 büyüklüğündeki deprem hafızalardan silinmiyor.

Erzincan'da 29 yıl önce meydana gelen ve 653 kişinin hayatını kaybettiği, binlerce kişinin yaralandığı, çok sayıda binanın hasar gördüğü 6,8 büyüklüğündeki deprem hafızalardan silinmiyor.

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, 13 Mart 1992'de kentte yaşanan depremde hayatını kaybedenlerin defnedildiği Terzibaba Mezarlığı'ndaki 1992 Erzincan Deprem Şehitleri Anıtı'nı ziyareti sırasında AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Depremde hayatını kaybedenleri rahmet ve minnetle andığını ifade eden Aksun, depremin değil yapıların insanların canlarına mal olduğunu gördüklerini belirtti.

Aksun, depremlere hazırlıklı yapı stokları için farkındalık oluşturulduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Erzincan da uygulanan deprem yönetmeliği neticesinde günümüzde Erzincan'ımızın yüzde 41'nin depreme dayanıklı yapı stoku bulunmakta. Geriye kalan yüzde 59'luk yapı stokunun en kısa zamanda yeniden dönüştürülebilmesi için Erzincan'ın pilot bölge seçilerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'mızın destekleriyle yenilenmesinin sağlanmasını talep ediyoruz."

Hasar görmesine rağmen makyajlanan binaların da mutlaka yıkılıp yenilenmesi gerektiğini anlatan Aksun, "Bu manada ki araştırmalarımız mevcut. Buna uygun olarak şehrin yeniden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'mızın destekleriyle gözden geçirilmesi gerektiği kanaatindeyiz." diye konuştu.

"Deprem anında füze atıldığını düşündüm"

Aksun, 13 Mart 1992 depremini yaşadığını da belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Deprem anında teravih namazındaydım ve Irak'ta savaş olduğu için scud füzesi atıldığını düşündüm. Deprem olduğunu sonradan fark ettim. Erzincan merkezde gerçekten birçok yakın arkadaşımız, tanıdığımız, eşleri, çocukları, kendileri Rahmet-i Rahman'a kavuştular. O sabah güneş ışıldadığında maalesef Erzincan'ın savaştan çıkmış gibi bir görüntüsü vardı. Hatta şu anda adliye binasının karşısındaki leblebicilerin olduğu yerde bir vatandaşımızın ayağı enkazın içinde, başı dışarıda çırpındığını görmüştüm. Tabii Erzincan'ın o manzarasına çok üzüldük ama yapacak çok bir şey de yoktu. Yapılacak olanlar maalesef depremden sonra yapılmak zorundaydı. ve depreme dayanıklı binaların yapılması üzerinde herkes ittifak etti."

Deprem sonrası kentteki binaların yüzde 41'inin yeniden imal edildiğini vurgulayan Aksun, kentin pilot bölge seçilerek diğer binaların da yenilenmesini arzu ettiklerini söyledi.

Aksun, seçim vaatlerinin arasında yer alan kentsel dönüşüme ihtiyacı olan bazı yerlerin yapılması için göreve gelir gelmez acele kamulaştırma başvurusunda bulunduğunu, Cumhurbaşkanlığı onayıyla acil kamulaştırma yapıp Kızılay ve Hocabey mahallelerinde kentsel dönüşümün birinci etabını başlattıklarını sözlerine ekledi.

"Hasar görüp tadilat yapılmayan binalar gözden geçirilmeli"

Erzincan İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Mengi de 1992 depreminde 653 vatandaşın hayatını kaybettiğini 8 bin 57 binanın ise hasar gördüğünün altını çizdi.

Mengi, hasar gören binaların ağır, orta ve hafif olmak üzere sınıflandırıldığını, ağır ve orta hasarlı binalara güçlendirme için tadilat yapıldığını ancak yapılmayan binaların da olduğunu belirterek, "Depremde ağır ve orta hasar gören yapılar üzerinde envanter çalışması yapılıp yapı stoklarının kontrol edilmesi gerekiyor." açıklamasında bulundu.

Kentte 1939, 1983 ve 1992'de depremlerin meydana geldiğini anlatan Mengi, 1983 ve 1992 yıllarında ki depremlerde hasar gören binalarla ilgili çalışma yapılıp ömrünü tamamlayan binaların belirlenmesi gerektiğini aktardı.

Denetimin önemine de değinen Mengi, " Türkiye'de yatay yapılaşmaya en iyi örnek Erzincan diyebiliriz. Çünkü kat sınırlaması ve imarın ovada olması ile çok güzel bir yatay yapılaşma meydana gelmiştir. Erzincan'da 2018'de deprem yönetmeliği çıktıktan sonra çok güzel denetim seviyesine gelinmiştir." diye konuştu.

Son Dakika | Yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği Erzincan depremi unutulmuyor
Son Dakika | Yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği Erzincan depremi unutulmuyor
Son Dakika | Yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği Erzincan depremi unutulmuyor
Son Dakika | Yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği Erzincan depremi unutulmuyor

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Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Son Dakika | Yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği 'Erzincan depremi' unutulmuyor - Son Dakika


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