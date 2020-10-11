Son dakika 3. sayfa: Düştüğü yerde mahsur kalan dağcı nefes kesen operasyonla kurtarıldı - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Düştüğü yerde mahsur kalan dağcı nefes kesen operasyonla kurtarıldı

11.10.2020 17:01

Son dakika 3. sayfa haberine göre Bursa'da doğa yürüyüşüne çıkan 3 dağcıdan biri kayalıklardan aşağı düştü.

Bursa'da doğa yürüyüşüne çıkan 3 dağcıdan biri kayalıklardan aşağı düştü. Ekipler tarafından yaralı olarak kurtarılan dağcı hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, olay Bursa'nın Kestel ilçesi Narlıdere Mahallesi'nde 200 metre rakımlı Bayraktepe mevkiinde meydana geldi. 3 dağcı arkadaştan 34 yaşındaki Fehmi Gümüş'ün ayağı kayarak boşluğa düştü. Diğer arkadaşlarının jandarmaya haber vermesi üzerine olay yerine AFAD, JAK, AKUT ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Halat ve sedyelerle uzun uğraşlar sonu yaralı dağcı mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. Ayak ve kolundan yaralanan dağcı, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. İki dağcıdan yaralı olan ekipler tarafından sedyeyle indirilirken, diğeri de yine ekipler tarafından halatla indirildi. - BURSA

Son dakika 3. sayfa: Düştüğü yerde mahsur kalan dağcı nefes kesen operasyonla kurtarıldı
Son dakika 3. sayfa: Düştüğü yerde mahsur kalan dağcı nefes kesen operasyonla kurtarıldı
Son dakika 3. sayfa: Düştüğü yerde mahsur kalan dağcı nefes kesen operasyonla kurtarıldı
Son dakika 3. sayfa: Düştüğü yerde mahsur kalan dağcı nefes kesen operasyonla kurtarıldı
Son dakika 3. sayfa: Düştüğü yerde mahsur kalan dağcı nefes kesen operasyonla kurtarıldı
Son dakika 3. sayfa: Düştüğü yerde mahsur kalan dağcı nefes kesen operasyonla kurtarıldı
Son dakika 3. sayfa: Düştüğü yerde mahsur kalan dağcı nefes kesen operasyonla kurtarıldı
Son dakika 3. sayfa: Düştüğü yerde mahsur kalan dağcı nefes kesen operasyonla kurtarıldı
Son dakika 3. sayfa: Düştüğü yerde mahsur kalan dağcı nefes kesen operasyonla kurtarıldı
Son dakika 3. sayfa: Düştüğü yerde mahsur kalan dağcı nefes kesen operasyonla kurtarıldı
Son dakika 3. sayfa: Düştüğü yerde mahsur kalan dağcı nefes kesen operasyonla kurtarıldı
Son dakika 3. sayfa: Düştüğü yerde mahsur kalan dağcı nefes kesen operasyonla kurtarıldı
Son dakika 3. sayfa: Düştüğü yerde mahsur kalan dağcı nefes kesen operasyonla kurtarıldı
Son dakika 3. sayfa: Düştüğü yerde mahsur kalan dağcı nefes kesen operasyonla kurtarıldı
Son dakika 3. sayfa: Düştüğü yerde mahsur kalan dağcı nefes kesen operasyonla kurtarıldı
Son dakika 3. sayfa: Düştüğü yerde mahsur kalan dağcı nefes kesen operasyonla kurtarıldı

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Düştüğü yerde mahsur kalan dağcı nefes kesen operasyonla kurtarıldı - Son Dakika

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