Ümit Özdağ'ın genel başkanı olduğu Zafer Partisi'nin kuruluşu için İçişleri Bakanlığına dilekçe sunuldu.

Ümit Özdağ'ın genel başkanı olduğu Zafer Partisi'nin resmi kuruluşu için İçişleri Bakanlığına dilekçe verildi. Genel Başkan Özdağ, başvurunun ardından yaptığı açıklamada bilim, birlik, barış diyerek Türkiye'yi dolaşmaya devam edeceklerini söyledi. Özdağ, "Ben ve dava arkadaşlarım Zafer Partisi'nin kuruluş işlemlerinin hukuki boyutunu tamamlamak için İçişleri Bakanlığına gelmiş bulunuyoruz. Evraklarımızı sabahleyin arkadaşlarımız ilettiler. İncelemeler tamamlandı ve şimdi içeri girerek gereken belgeleri alacağız ve kurucularımızla buluşmak üzere buradan ayrılacağız. Zafer Partisi, 19 Mayıs 2021'de Anıtkabir'i ziyaret ederek başladığımız yürüyüşle yola çıktı. Bütün Türkiye'yi dolaştık. Hacı Bektaş Veli Hazretleri'ne Hoca Ahmet Yesevi'nin türbesinden getirdiğimiz toprağı getirdik. Bilim, birlik, barış diyerek Türkiye'yi dolaşmaya devam edeceğiz ve bugün 26 Ağustos. Anadolu'ya gelişimizin 950'inci yılı, Büyük Taarruz'un 99'uncu yılında partimizi kuruyoruz. Türkiye'ye, büyük Türk milletine, Türk dünyasına hayırlı olmasını diliyoruz" dedi. - ANKARA