Adıyaman'da zehir tacirlerine şafak operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Adıyaman'da zehir tacirlerine şafak operasyonu: 7 gözaltı

18.10.2022 07:23
Adıyaman'da zehir tacirlerine şafak operasyonu: 7 gözaltı

Adıyaman'da narkotik ekiplerinin kent merkezinde zehir tacirlerine düzenlediği operasyonda 7 şahıs gözaltına alınırken, esrar, metemfatamin ve bonzai gibi çok sayıda uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde zehir tacirlerine yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Özel harekat polis ekiplerinin destek verdiği operasyonda 7 şahıs gözaltına alındı.

ESRAR, METAMFATAMİN VE BONZAİ ELE GEÇİRİLDİ

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptıkları düşünülen 7 şahsın adresine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat polis ekiplerinin de destek verdiği uyuşturucu operasyonunda belirlenen adresler tek tek basıldı. 7 şahsın gözaltına alındığı operasyonda 'Kendal' isimli narkotik köpeği tarafından da adresler didik didik arandı. Esrar, metemfatamin ve bonzai gibi çok sayıda uyuşturucu maddesinin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 7 şahıs, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

YORUMLAR
500
Adıyaman haberi | Adıyaman'da ahıra giren kurtlar 12 küçükbaş hayvanı telef etti Adıyaman haberi | Adıyaman'da ahıra giren kurtlar 12 küçükbaş hayvanı telef etti Kayseri haberleri... Bölgesel Amatör Lig: Hacılar Erciyesspor: 1 Develigücü: 1 Kayseri haberleri... Bölgesel Amatör Lig: Hacılar Erciyesspor: 1 Develigücü: 1
Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Adıyaman, Narkotik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da zehir tacirlerine şafak operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
08:31 Ankara'da FETÖ şüphelileri için düğmeye basıldı! 87 şahsı yakalamak için operasyon başlatıldı
08:33 Eurovision'ın efsane sunucusu Bülent Özveren yaşamını yitirdi
08:25 Yıldız Tilbe sahnede üzerini değiştirirken düştü! Tepkisi gülümsetti: Allah beni benden korusun
08:00 Böyle anne olmaz olsun! Çocuklarını kaçırıp sevgilisine eski kocasından fidye istetti
08:03 Kış yaklaştığını hissettiriyor! Meteoroloji 4 bölge için sağanak ve fırtına uyarısı yaptı
08:01 Esir takası sürüyor: Rusya 108 kadın esiri, Ukrayna ise 72'si denizci olmak üzere 110 kişiyi serbest bıraktı
07:23 Adıyaman'da zehir tacirlerine şafak operasyonu: 7 gözaltı
22:35 Cem Yılmaz, 50 yaşına basan Tarkan'ın doğum gününü kutladı: Nice yıllara kral
07:04 5 gün önce ailesiyle tartışıp evi ateşe vermişti! Şimdi de patlatmaya çalıştı
03:29 Balkonda gördüğü husumetlisine pompalıyla ateş açtı! 2 kişiyi yaralayıp kaçtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2022 09:12:35. #1.11#
SON DAKİKA: Adıyaman'da zehir tacirlerine şafak operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement