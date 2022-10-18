Son dakika haber! Zehir tacirlerine şafak operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haber! Zehir tacirlerine şafak operasyonu: 7 gözaltı

18.10.2022 07:41

Son dakika haberine göre Zehir tacirlerine şafak operasyonu: 7 gözaltı Belirlenen adresler tek tek basıldı Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde zehir tacirlerine yönelik şafak operasyonu düzenlendi.

Zehir tacirlerine şafak operasyonu: 7 gözaltı

Belirlenen adresler tek tek basıldı

ADIYAMAN - Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde zehir tacirlerine yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Özel harekat polis ekiplerinin destek verdiği operasyonda 7 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptıkları düşünülen 7 şahsın adresine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat polis ekiplerinin de destek verdiği uyuşturucu operasyonunda belirlenen adresler tek tek basıldı. 7 şahsın gözaltına alındığı operasyonda 'Kendal' isimli narkotik köpeği tarafından da adresler didik didik arandı. Esrar, metemfatamin ve bonzai gibi çok sayıda uyuşturucu maddesinin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 7 şahıs, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Adıyaman, Narkotik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Zehir tacirlerine şafak operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber! Zehir tacirlerine şafak operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika
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