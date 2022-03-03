Son dakika haberleri! Zelenskiy: "16 bin yabancı gönüllü savaşçı Ukrayna'ya yardıma geliyor" - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Zelenskiy: "16 bin yabancı gönüllü savaşçı Ukrayna'ya yardıma geliyor"

03.03.2022 13:44
Son dakika haberleri! Zelenskiy: "16 bin yabancı gönüllü savaşçı Ukrayna'ya yardıma geliyor"

Son dakika gündem haberine göre Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'ya yardım için 16 bin yabancı gönüllü savaşçının geleceğini, ilk kafilenin ülkeye ulaşmak üzere olduğunu bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'ya yardım için 16 bin yabancı gönüllü savaşçının geleceğini, ilk kafilenin ülkeye ulaşmak üzere olduğunu bildirdi.

Zelenskiy, ulusa sesleniş konuşmasında, ortaklarından ve gerçek dostlarından günlük olarak silah aldıklarını belirtti.

Her geçen gün kendilerine daha fazla ve daha güçlü silahların verildiğini bildiren Zelenskiy, "Ukrayna'ya yardım için 16 bin yabancı gönüllü savaşçı geliyor. İlk kafileleri artık ülkeye ulaşmak üzere. Onlar bizim özgürlüğümüzü, hayatımızı korumak için geliyor." dedi.

Zelenskiy, 27 Şubat'ta tüm dünya vatandaşlarına ve Ukrayna'nın dostlarına seslenerek Ukrayna'yı ve Avrupa'yı Rus saldırısına karşı savunmaya çağırmıştı.

Yabancıların orduda 2016'dan beri gönüllü olarak savaşabilmesinin mümkün olduğu ülkede, "Ukrayna'nın Bölgesel Savunması için Uluslararası Lejyon" isminde yabancılardan oluşan bir alt birlik oluşturulmuştu.

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Vladimir Zelenskiy, Ukrayna, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Zelenskiy: '16 bin yabancı gönüllü savaşçı Ukrayna'ya yardıma geliyor' - Son Dakika


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