Son dakika haberleri! Zelenskiy 2 bin 507 kişiye yaptırımlar uygulayacak kararnameleri imzaladı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Zelenskiy 2 bin 507 kişiye yaptırımlar uygulayacak kararnameleri imzaladı

20.10.2022 18:20
Son dakika haberleri! Zelenskiy 2 bin 507 kişiye yaptırımlar uygulayacak kararnameleri imzaladı

Son dakika haber... Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyince hazırlanan ve 2 bin 507 kişiyi kapsayan "Kişisel Özel Ekonomik ve Diğer Kısıtlayıcı Önlemlerde Değişikliklerin Uygulanması ve Tanıtılması Hakkında" 2 kararnameyi imzaladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyince hazırlanan ve 2 bin 507 kişiyi kapsayan "Kişisel Özel Ekonomik ve Diğer Kısıtlayıcı Önlemlerde Değişikliklerin Uygulanması ve Tanıtılması Hakkında" 2 kararnameyi imzaladı.

Ukrayna Devlet Başkanlığının resmi internet sitesine konulan yazılı açıklamada, Zelenskiy'nin, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyince hazırlanan ve 19 Ekim'de Devlet Başkanlığına sunulan ve "önlem" olarak ifade edilen yaptırımlara ilişkin 2 kararnameyi imzaladığı belirtildi.

Ağırlıklı olarak Rusya vatandaşlarının bulunduğu ve toplam 2 bin 507 kişiden oluşan yaptırımlar listesinde, Rus oligarklardan Roman Abramoviç ile Leonid Lebedev'in isimleri de yer aldı.

Kararnamelere göre, "Alfa Bank" ile "Sberbank Faktoring" gibi Rus devletine ait veya bu ülkenin kontrolündeki toplam 1374 tüzel kişi de yaptırımlar listesine eklendi.

Kaynak: AA
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Volodimir Zelenskiy, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

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