Son dakika! (KİEV)- Zelenskiy: "çatışmalarda Yaklaşık 6 Bin Rus Askeri Öldürüldü"- "rusya, Tarihimizi Silmeyi Hedefliyor" - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika! (KİEV)- Zelenskiy: "çatışmalarda Yaklaşık 6 Bin Rus Askeri Öldürüldü"- "rusya, Tarihimizi Silmeyi Hedefliyor"

02.03.2022 11:36

Son dakika habere göre - Zelenskiy: "Çatışmalarda yaklaşık 6 bin Rus askeri öldürüldü" "Rusya, tarihimizi silmeyi hedefliyor" Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Çatışmalarda yaklaşık 6 bin Rus askeri öldürüldü" dedi.

- Zelenskiy: "Çatışmalarda yaklaşık 6 bin Rus askeri öldürüldü"

" Rusya, tarihimizi silmeyi hedefliyor"

KİEV - Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Çatışmalarda yaklaşık 6 bin Rus askeri öldürüldü" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yeni bir açıklama yayınladı. Zelenskiy yaptığı açıklamada, "Rusya'nın ülkemizi işgalinde yaklaşık 6 bin Rus askeri öldürüldü. Kremlin Ukrayna'yı bomba ve hava saldırıları ile kontrol altına alamayacak" ifadelerini kullandı.

"Rusya, tarihimizi silmeyi hedefliyor"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, dün gece Rusya'nın Kiev'deki Babyn Yar Holokost anıtını füze ile vurmasına ilişkin, "Kiev hakkında, bizim tarihimiz hakkında hiçbir şey bilmiyorlar. Ama tarihimizi, ülkemizi, hepimizi silmeyi hedefliyorlar" dedi.

"Yahudileri ses çıkarmaya çağırıyorum"

Yahudilere de seslenen Zelenskiy, "Şimdi dünyadaki tüm Yahudilere sesleniyorum. Ne olduğunu görmüyor musunuz? Dünya çapında milyonlarca Yahudi'nin şu anda sessiz kalmaması gerekiyor. Nazizm sessizlikten doğar. Ukraynalı sivillerin öldürülmesi hakkında sessiz kalmayın, ses çıkarın" ifadelerini kullandı.

Son dakika! (KİEV)- Zelenskiy: çatışmalarda Yaklaşık 6 Bin Rus Askeri Öldürüldü - rusya, Tarihimizi Silmeyi Hedefliyor
Son dakika! (KİEV)- Zelenskiy: çatışmalarda Yaklaşık 6 Bin Rus Askeri Öldürüldü - rusya, Tarihimizi Silmeyi Hedefliyor
Son dakika! (KİEV)- Zelenskiy: çatışmalarda Yaklaşık 6 Bin Rus Askeri Öldürüldü - rusya, Tarihimizi Silmeyi Hedefliyor
Son dakika! (KİEV)- Zelenskiy: çatışmalarda Yaklaşık 6 Bin Rus Askeri Öldürüldü - rusya, Tarihimizi Silmeyi Hedefliyor

YORUMLAR
500
NATO'ya seslenen Zelenskiy: 'Ukrayna'ya ortak güvenlik garantileri üzerine çalışmalılar' NATO'ya seslenen Zelenskiy: 'Ukrayna'ya ortak güvenlik garantileri üzerine çalışmalılar' Zelenskiy, Rusya ile müzakerelerden istedikleri sonucun çıkmadığını bildirdi Zelenskiy, Rusya ile müzakerelerden istedikleri sonucun çıkmadığını bildirdi

Vladimir Zelenskiy, Ukrayna, Rusya, Rus, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika! (KİEV)- Zelenskiy: 'çatışmalarda Yaklaşık 6 Bin Rus Askeri Öldürüldü'- 'rusya, Tarihimizi Silmeyi Hedefliyor' - Son Dakika


Son Dakika
11:59 Akşener'den Atatürklü, İnönülü "iki ayyaş" çıkışı! Erdoğan'ın 2013'teki sözlerine yanıt verdi!
11:57 Fransa'da cumhurbaşkanı adayının seçim vaadi pes dedirtti: Türkiye'yi AB'ye almayacağım
11:47 Ukrayna Savunma Bakanı açıkladı: Türkiye'den yeni gelen İHA ve SİHA'lar savaş pozisyonlarına geçti
11:40 Rusya, Ukrayna ile 2. müzakere görüşmelerini ertelediğini açıkladı!
11:35 Kiev'de barikat günleri! 64 kilometrelik Rus konvoyu Kiev sınırında yakıt ikmali için durdu!
11:31 Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Akşener'in ismini verdi!
11:21 Dolarda dalgalanmalar devam ediyor! Kur 14 lira seviyesini geçti
11:20 Bisikletiyle karşıdan karşıya geçmeye çalışıyordu! 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
11:13 Kılıçdaroğlu'ndan, Erdoğan'a Kanal İstanbul hatırlatması: Montrö'nün önemini şimdi anladı
11:06 Ahmet Kaya şarkıları okuyamayacak: Gülten Kaya, şarkıcı Özgür Tüzer'e ihtar çekti: Okursa hapse girecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 12:18:02. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika! (KİEV)- Zelenskiy: "çatışmalarda Yaklaşık 6 Bin Rus Askeri Öldürüldü"- "rusya, Tarihimizi Silmeyi Hedefliyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement