Son dakika haberleri | Zelenskiy "gerekli silahlara erişimleri olsaydı" savaşı çoktan bitirebileceklerini söyledi - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Zelenskiy "gerekli silahlara erişimleri olsaydı" savaşı çoktan bitirebileceklerini söyledi

20.04.2022 00:48

Gelen son dakika haberlerine göre Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'nın ihtiyacı olan tüm silahlara erişimi olması halinde Rusya'nın başlattığı savaşı çoktan bitirebileceklerini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'nın ihtiyacı olan tüm silahlara erişimi olması halinde Rusya'nın başlattığı savaşı çoktan bitirebileceklerini söyledi.

Zelenskiy, günlük ulusa sesleniş konuşmasında, 55'inci günü geride bırakan Rusya-Ukrayna Savaşı'nı değerlendirirken, "Bizim ihtiyacımız olan, ortaklarımızın sahip olduğu ve Rusya'nın kullandığı silahlarla aynı tüm silahlara erişimimiz olsaydı, bu savaşı çoktan bitirmiş ve barışı getirmiş olurduk." dedi.

Ukrayna ordusunun taktik ve bilgelikteki avantajının oldukça açık olduğunu dile getiren Zelenskiy, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin sıkı dayandığına ve tüm halkın cesurca savunma yaptığına dikkati çekti.

"Bu savaşta Rus ordusu, kendisini sonsuza kadar dünya tarihine belki de dünyanın en barbar ve insanlık dışı ordusu olarak yazacaktır." ifadesini kullanan Zelenskiy, Ukrayna'da sivillerin kasten öldürülmesi, yerleşim alanlarının, sivil altyapılarının tahrip edilmesi ve uluslararası sözleşmelerle yasaklananlar da dahil olmak üzere her türlü silahın kullanılmasında Rus ordusunun imzasının bulunduğunu kaydetti.

Son dakika haberleri | Zelenskiy gerekli silahlara erişimleri olsaydı savaşı çoktan bitirebileceklerini söyledi
Son dakika haberleri | Zelenskiy gerekli silahlara erişimleri olsaydı savaşı çoktan bitirebileceklerini söyledi
Son dakika haberleri | Zelenskiy gerekli silahlara erişimleri olsaydı savaşı çoktan bitirebileceklerini söyledi
Son dakika haberleri | Zelenskiy gerekli silahlara erişimleri olsaydı savaşı çoktan bitirebileceklerini söyledi

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Vladimir Zelenskiy, Ukrayna, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Zelenskiy 'gerekli silahlara erişimleri olsaydı' savaşı çoktan bitirebileceklerini söyledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Zelenskiy "gerekli silahlara erişimleri olsaydı" savaşı çoktan bitirebileceklerini söyledi - Son Dakika
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