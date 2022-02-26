Son dakika haberleri... Zelenskiy, Hindistan Başbakanı Modi ile görüştü - Son Dakika

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüştü.

Zelenskiy, Modi ile görüşmesine ilişkin, Twitter hesabından paylaşım yaptı.

Görüşmede Modi'ye, Ukrayna'nın püskürtmesi ve Rusya'nın saldırganlığıyla ilgili bilgi verdiğini belirten Zelenskiy, ülkesinde 100 binden fazla istilacının olduğunu kaydetti.

Zelenskiy, sivillerin yaşadığı binanın "namertçe vurulduğunu" belirtti.

Hindistan'dan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde ülkesine siyasi destek vermesini ısrarla istediğini kaydeden Zelenski, "Saldırganı birlikte durduralım." ifadesini kullandı.