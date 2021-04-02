Son dakika haberleri... Zeytin ağaçlarında soğuklama süresi eksik kaldı - Son Dakika

Balıkesir'in zeytin bölgesi Edremit Körfezi'nde küresel ısınmanın da etkisiyle zeytinler ihtiyaç duydukları bin saat soğuklama süresine erişemedi. Edremit'te 321, Ayvalık'ta 370 ve Burhaniye'de 200 saat eksik soğuklama verimi olumsuz etkileyebilir.

Küresel ısınma ile kış aylarında zeytin ağaçlarının dinlenmesi için gerekli olan düşük sıcaklıkların oluşmaması rekolteyi olumsuz etkileyebilir. 1 Eylül - 31 Mart tarihleri arasında bin saat 0 ila 7,2 derece sıcaklığa ihtiyaç duyan zeytin ağaçları bu yıl küresel ısınmanın da etkisiyle soğuklama isteğinde bin saate ulaşamadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bitki Soğuklama İsteği Hesaplama Programı (BİSİP) verilerine göre, Edremit ilesinde 679 saat soğuklama isteği oluşurken, 321 saat eksik süre kaldı. Burhaniye ilçesinde ise 800 saat soğuklama isteği süresi gerçekleşirken 200 saatlik bir eksiklik oluştu. Ayvalık ilçesinde de 630 saat soğuklama yaşanırken 370 saat eksiklik yaşandı.

Zeytinlerin daha verimli ve kaliteli olması için vernelizasyon (soğuklama) süresine dikkat çeken Zeytin Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Mücahit Kıvrak, "Zeytinin vernelizasyon dediğimiz soğuklama süresine ihtiyacı vardır. Bunlar 500 saat ile bin saat arasında değişir. Bu zeytinlerde, özellikle bizim bölgemizde olan zeytin ağaçları, bin saate kadar soğuklamaya ihtiyaç duyar. Süreç kar yağışıyla birlikte hem aşağıya doğru düşer, hem de şiddeti arttıkça daha iyi bir uyku moduna geçer zeytin ağacı. Bu uyku ile birlikte ağaç daha iyi dinlenir. Dinlenmiş ağacın daha iyi sürgünü ve daha çok çiçeği ve meyve tutumu gerçekleşir. Bu anlamda kar yağışının zeytinin dinlenmesine de olumlu etkisi olmaktadır" dedi. - BALIKESİR