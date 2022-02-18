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Son dakika haberleri... Zeytin Dalı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Son dakika haberleri... Zeytin Dalı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

18.02.2022 16:30
Son dakika haberleri... Zeytin Dalı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberler... Zeytin Dalı bölgesinde, saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Zeytin Dalı bölgesinde, saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımızın Zeytin Dalı bölgesindeki başarılı operasyonları devam ediyor. Güvenlik ve huzur ortamını bozmak için saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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Zeytin Dalı, Saldırı, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Zeytin Dalı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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