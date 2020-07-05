Son dakika haberleri: Zeytinburnu'nda ağzına olta kancası takılan kediyi böyle kurtardı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Zeytinburnu'nda ağzına olta kancası takılan kediyi böyle kurtardı

Gelen son dakika haberlerine göre ZEYTİNBURNU'nda çöpe atılan olta kancası, yavru bir kedinin ağzına takıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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