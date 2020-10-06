Zeytinburnu'nda çorap atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika

Zeytinburnu'nda çorap atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu

Zeytinburnu'nda çorap atölyesinde çıkan yangın söndürüldü.

Zeytinburnu'nda çorap atölyesinde çıkan yangın söndürüldü.

Maltepe Mahallesi Hastane Yolu Sokak'ta bulunan Maltepe Sanayi Sitesinin 3'üncü katındaki çorap atölyesinde yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Basınçlı hava makinelerinin olduğu bölümde başladığı öne sürülen yangında atölyede ve depo bölümünde hasar meydana geldi.

Polis ve itfaiye ekipleri yangın ile ilgili soruşturma başlattı.

Zeytinburnu'nda çorap atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu
Zeytinburnu'nda çorap atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu
Zeytinburnu'nda çorap atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu
Zeytinburnu'nda çorap atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu

Maltepe Mahallesi, Zeytinburnu, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 03:43 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zeytinburnu'nda çorap atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika

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