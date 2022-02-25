Son dakika haberleri... Zeytinburnu'nda kaçak göçmen operasyonu - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Zeytinburnu'nda kaçak göçmen operasyonu

25.02.2022 17:50

Edinilen son dakika haberine göre Zeytinburnu'nda kaçak göçmen operasyonuİSTANBUL Zeytinburnu'nda düzenlenen operasyonda Türkiye'ye kaçak yollarla giren yabancı uyruklu 85 göçmen yakalandı.

Zeytinburnu'nda kaçak göçmen operasyonu

İSTANBUL Zeytinburnu'nda düzenlenen operasyonda Türkiye'ye kaçak yollarla giren yabancı uyruklu 85 göçmen yakalandı. Göçmenler İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezlerine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Zeytinburnu'nda belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Çevik Kuvvet, Özel Harekat Polisi destekli operasyonlarda ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 85 göçmen yakalandı. Otobüslere bindirilen göçmenler sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezlerine gönderildi.

Son dakika haberleri... Zeytinburnu'nda kaçak göçmen operasyonu
Son dakika haberleri... Zeytinburnu'nda kaçak göçmen operasyonu
Son dakika haberleri... Zeytinburnu'nda kaçak göçmen operasyonu

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ZEYTİNBURNU'NDA BİNADAKİ 10 DAİREDEN 83 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI ZEYTİNBURNU'NDA BİNADAKİ 10 DAİREDEN 83 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI Zeytinburnu'nda kaçak göçmen operasyonu Zeytinburnu'nda kaçak göçmen operasyonu

Zeytinburnu, Türkiye, Göçmen, GÖÇ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Zeytinburnu'nda kaçak göçmen operasyonu - Son Dakika


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