Son dakika haberleri! Zeytinburnu'nda silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika

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Zeytinburnu'nda sokak ortasında bekleyen bir kişi, araçla gelen kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yaralı şahıs kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler geldikleri araçla kaçarak kayıplara karıştı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Zeytinburnu Nuripaşa Mahallesi 67. Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, araç ile gelen şüpheliler sokakta bulunan bir kişinin üzerine kurşun yağdırdı. Silahlı saldırıya uğrayan vatandaş kalçasına isabet eden kurşunla yaralandı. Saldırgan şahıslar geldikleri araçla olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Vatandaşlarım ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokakta çevre güvenliğini alırken sağlık ekipleri de yaralı adama ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

(İHA)