Son dakika haberleri | Zeytinburnu'nda Türk bayrağını yaktığı iddia edilen kişiye dava açıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Zeytinburnu'nda Türk bayrağını yaktığı iddia edilen kişiye dava açıldı

06.04.2021 11:37
Son dakika haberleri | Zeytinburnu'nda Türk bayrağını yaktığı iddia edilen kişiye dava açıldı, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Zeytinburnu'nda geçen yıl Türk bayrağını yaktığı iddia edilen kişi hakkında, akıl sağlığının yerinde olduğunun tespit edilmesi halinde 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle dava açıldı.

Zeytinburnu'nda geçen yıl Türk bayrağını yaktığı iddia edilen kişi hakkında, akıl sağlığının yerinde olduğunun tespit edilmesi halinde 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle dava açıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, gönderildiği Bakırköy 21. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

İddianamede ifadesine yer verilen Mahsun D, mahallede gezerken bir anda asılı halde bulunan bayrağı yaktığını anlatarak, bunun suç olduğunu bildiğini anlattı.

Sanık Mahsun D, daha önce bir ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi gördüğünü aktardı.

Sanık Mahsun D'nin 5 Aralık 2020'de Zeytinburnu'nda Türk bayrağını yaktığı iddiasıyla gözaltına alındığına yer verilen iddianamede, sanıkla ilgili Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alınan rapora yer verildi.

Hastaneden "cezai sorumluluk yok" raporu

Raporda sanığın fiili işlediği sırada "madde kullanımına bağlı psikotik bozukluk" denilen psikiyatrik hastalığın etkisinde olduğuna belirtilerek, sanığın işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamadığı, bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin önemli ölçüde azalmış olduğu aktarıldı.

Sanığın bu nedenle işlediği öne sürülen suça yönelik ceza sorumluluğunun olmadığına vurgu yapılan raporda, Mahsun D'nin tedavi amaçlı akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirlerinin uygulanmasının uygun olduğu kanaatine varıldığı kaydedildi.

İddianamede üzerine atılı suçu gerçekleştiren sanığın akıl hastalığının işlediği fiilin anlam ve sonuçlarını algılama yeteneğini önemli ölçüde azaltıp azaltmadığı konusunda değerlendirme yapma görev ve yetkisinin mahkemeye ait olduğu ifade edildi.

Sanığın akıl hastası olduğuna kanaat getirilmesi halinde ceza verilmesine yer olmadığı ve akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirlerinin uygulanması talep edilen iddianamede, aksi halde sanığın "devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Asliye Ceza Mahkemesi, Zeytinburnu, Cumhuriyet, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Zeytinburnu'nda Türk bayrağını yaktığı iddia edilen kişiye dava açıldı - Son Dakika


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