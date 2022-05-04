Son dakika haber: Zeytinburnu'ndaki trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Zeytinburnu'nda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

E-5 Edirne istikameti Cevizlibağ mevkisi yan yolda sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 JT 9238 plakalı otomobil ilk olarak refüje daha sonra aynı yönde seyreden 61 AEG 679 plakalı ticari araca çarptı.

Otomobil bariyerlere çarparak durabildi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye emniyet, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü otomobilden çıkarılarak ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.