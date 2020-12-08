ZEYTİNBURNUN'DA FABRİKA BAHÇESİNDE KUMAŞLAR ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

ZEYTİNBURNUN'DA FABRİKA BAHÇESİNDE KUMAŞLAR ALEV ALEV YANDI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

Zeytinburnu'nda sabaha karşı bir iplik fabrikasının bahçesinde kumaş toplarının bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir neden yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri olay yerine gelen itfaiye ekipleri fabrikaya sıçramadan söndürdü.

Yangın Zeytinburnu, Maltepe Mahallesi'nde bulunan bir iplik fabrikasında sabah saat 04.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Litros Yolu Sokak üzerinde bulunan fabrikanın bahçesindeki kumaş toplarının bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını görenler durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada alevler kumaş toplarını sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan kumaş toplarına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile alevler fabrikaya sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın sonrası kumaş toplarının büyük bir kısmı kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.