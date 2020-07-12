Zihinsel engelli çocuğun çöp kamyonuna binme isteği yerine getirildi

Manisa'da yaşayan 14 yaşındaki zihinsel engelli çocuğun çöp kamyonuna binme isteği Yunusemre Belediyesi tarafından yerine getirildi

MANİSA - Manisa'da yaşayan 14 yaşındaki zihinsel engelli çocuğun çöp kamyonuna binme isteği Yunusemre Belediyesi tarafından yerine getirildi. Sürekli çöp kamyonlarının peşinden koşan zihinsel engelli Burak Karaca bu sefer çöp kamyonunun içinde yolculuk ederken, mutluluğu ise gözlerine yansıdı.

Yunusemre Belediyesi, 14 yaşındaki zihinsel geriliği bulunan Burak Karaca'nın çöp kamyonu binme isteğine duyarsız kalmadı. O çok istediği çöp kamyonuna binen Burak'ın heyecanı ise görülmeye değerdi.

Yunusemre ilçesinde yaşayan ve Mental Retardasyon (Zihinsel Gerilik) sorunu bulunan ve çöp kamyonlarını çok seven 14 yaşındaki Burak Karaca'nın babası Şahin Karaca Yunusemre Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne başvurarak oğlunun çöp kamyonuna bindirmelerini istedi. Engelli gencin isteğini yerine getiren belediye ekibi, Burak ve babasını evinden alarak yeni belediye şantiyesine götürdü. Şantiyede çöp kamyonuna binen Burak ve babası kamyon ile gezerek tur attı.

Burak çok sevdiği çöp kamyonuna bindi

Çöp kamyonuna binen Burak'ın heyecanı gözlerinden okunurken, oğlunun talebini yerine getiren Yunusemre Belediyesi'ne teşekkür eden Baba Şahin Karaca da duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Oğlum 14 yaşında kendisinde Mental Retardasyon var. Çöp kamyonlarını çok seviyor. Her gördüğünde peşinden gitmeye çalışıyor. Biz de Yunusemre Belediyesine gelerek oğlumuzun çöp kamyonuna binme isteğini ilettik. Belediye ekipleri bizi kırmadı. Burak'ı çöp arabasına bindirdik ve gezdirdik. Burak çok sevindi. İsteğimize kayıtsız kalmayan başta Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi olmak üzere Yunusemre Belediyesine teşekkür ediyorum."

Engelli genç ile yakından ilgilenen Temizlik İşleri Müdürü Halil İbrahim Özcan ise Burak'ın isteğini yerine getirmekten mutluluk duyduklarını söyledi.