Son dakika haberleri: ZİHİNSEL ENGELLİ ÖĞRENCİYE AKRAN ŞİDDETİNE SORUŞTURMA - Son Dakika
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Son dakika haberleri: ZİHİNSEL ENGELLİ ÖĞRENCİYE AKRAN ŞİDDETİNE SORUŞTURMA

24.02.2022 12:04

Son dakika gündem haberine göre BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde, ortaokulda sınıftayken arkadaşları tarafından darp edilen zihinsel engelli C.Ö. (13), baygınlık geçirdi.

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde, ortaokulda sınıftayken arkadaşları tarafından darp edilen zihinsel engelli C.Ö. (13), baygınlık geçirdi. Darp eden öğrenciler o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip, arkadaşlarına gönderdi. C.Ö'nün ailesinin şikayeti üzerine olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Olay, 15 Şubat'ta ilçedeki ortaokulda meydana geldi. İddiaya göre, 7'nci sınıfta okuyan A.Ş., öğle arasında zihinsel engeli bulunan C.Ö.'nün eğitim gördüğü sınıfa gitti. C.Ö., omzuna dokunduğu A.Ş.'ye 'nasılsın' diye sordu. Bu duruma sinirlenen A.Ş., 'bana nasıl vurursun' diyerek, C.Ö.'yü darp etmeye başladı. A.Ş., M.O.A., B.L.A, H.B., B.K., ve H.B. isimli öğrenciler, yere düşen C.Ö.'nün kalkmasını engelledi. Sopayla vurdukları C.Ö.'nün bayılması üzerine şüpheli öğrenciler, C.Ö.'yü sınıfta yerde sürükledi. B.K. ile M.O.A. ise C.Ö.'nün ayakkabılarını çıkardı. Darp olayını gerçekleştiren öğrenciler o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip, arkadaşlarına attı. Olayın ardından psikolojisi bozulan C.Ö., okula gidemedi.

ÖĞRETMEN FARK ETTİ

Okulda görev yapan bir öğretmen, videoyu görünce polise giderek, durumu bildirdi. C.Ö. ile onu darp ettikleri öne sürülen A.Ş., M.O.A., B.L.A, H.B., B.K., ve H.B.'nin ifadeleri pedagog eşliğinde alındı. Öğrencilerden 4'ü ifadelerinde mağdur C.Ö. ile şakalaştıklarını ileri sürdü.

'BENİMLE DALGA GEÇTİLER'

C.Ö. ise ifadesinde, "A.Ş. bana vurdu ve yere düştüm. Ellerimden ve kollarımdan tutarak yerden kalkmamı engellediler. Ben yerdeyken bana gülerek 'bayılmış' diyerek dalga geçtiler. Hatta yerde de sürüklediler. B.K. ile M.O.A. bu arada ayakkabılarımı çıkardılar. Ben yere düşünce pantolonumun bel kısmı açılmıştı. M.O. süpürgenin sapıyla açılan kısma dokundu. Bu esnada sınıfta bulunan herkes bana güldü. Ben de bu sırada koktuğum için ağlamaya başladım, onlara engel olamadım. Videoyu kimin çektiğini göremedim. M.O.A., B.K.?ye video çekmesini ve bu videoyu ortak mesajlaşma gruplarına atacaklarını söyledi. Ben yaşanan olayla ilgili beni yerde sürükleyen, benimle dalga geçen ve hakaret eden A.Ş., M.O.A., B.L.A, H.B., B.K., ve H.B.?den şikayetçiyim? dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İfadelerinin alınmasının ardından olaya karıştığı ileri sürülen öğrencilerle ilgili, 'kasten yaralama', 'hakaret' ve 'kişisel verileri hukuka aykırı verme ya da ele geçirmek suçlamasıyla' Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Ayrıca konuyla İlgili Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün de inceleme başlattığı öğrenildi.

Son dakika haberleri: ZİHİNSEL ENGELLİ ÖĞRENCİYE AKRAN ŞİDDETİNE SORUŞTURMA
Son dakika haberleri: ZİHİNSEL ENGELLİ ÖĞRENCİYE AKRAN ŞİDDETİNE SORUŞTURMA
Son dakika haberleri: ZİHİNSEL ENGELLİ ÖĞRENCİYE AKRAN ŞİDDETİNE SORUŞTURMA
Son dakika haberleri: ZİHİNSEL ENGELLİ ÖĞRENCİYE AKRAN ŞİDDETİNE SORUŞTURMA

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Hisarcık, Bandırma, Hakaret, Engelli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: ZİHİNSEL ENGELLİ ÖĞRENCİYE AKRAN ŞİDDETİNE SORUŞTURMA - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: ZİHİNSEL ENGELLİ ÖĞRENCİYE AKRAN ŞİDDETİNE SORUŞTURMA - Son Dakika
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