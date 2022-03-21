Son dakika haberleri | Zingat.com yabancı yatırımcıya İngilizce sitesinden hizmet veriyor - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Zingat.com yabancı yatırımcıya İngilizce sitesinden hizmet veriyor

21.03.2022 10:12
Son dakika haberleri | Zingat.com yabancı yatırımcıya İngilizce sitesinden hizmet veriyor

Gelen son dakika haberine göre Zingat.com, Türkiye'de gayrimenkul sahibi olmak ve yatırım yapmak isteyen yabancılara İngilizce sitesi ile hizmet sunuyor.

Zingat.com, Türkiye'de gayrimenkul sahibi olmak ve yatırım yapmak isteyen yabancılara İngilizce sitesi ile hizmet sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Emlak.Bilgi.Güven." sloganıyla yola çıkan gayrimenkul bilgi ve pazarlama platformu Zingat'ın İngilizce sitesinde satılık, kiralık, günlük kiralık ilanlar ve konut projelerinin yanı sıra Guide kategorisi bulunuyor. Guide kategorisinde, yabancı yatırımcının Türkiye'de gayrimenkul sahipliği ile ilgili pasaport işlemlerinden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma koşullarına, Türkiye'de mülk sahipliği ile ilgili sık sorulan sorulardan yabancı yatırımcılara seslenen yepyeni içerikleriyle İngilizce Zingat Blog'a kadar farklı bölümlerde pek çok bilgi veriliyor.

Zingat Bana Ev Bul, yabancılara Arapça ve İngilizce yardımcı oluyor

Zingat'ın ücretsiz Bana Ev Bul hizmeti de İngilizce ve Arapça konuşan Zingat uzmanları ile yabancı yatırımcılara kriterlerine uygun konut bulmalarında yardımcı oluyor. Zingat'ın İngilizce sitesi sayesinde yurt dışındaki tüm ziyaretçiler Türkiye'deki gayrimenkul ilanlarını İngilizce görüntüleyebiliyor, form doldurarak taleplerini iletebiliyor.

Zingat.com İngilizce'den sonra Rusça da olacak

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zingat Satış ve Ticari İlişkiler Direktörü Eser Karaismailoğlu, Zingat'ın Rusça sitesinin de pek yakında faaliyete geçeceğini belirtti. Karaismailoğlu, yaptığı değerlendirmede, "Böylelikle daha geniş skalada tüketiciye benzersiz bir hizmet sağlarken, oluşan ihtiyaçları hızlı, tam ve kusursuz olarak işinin ehli ve konusunun uzmanı gayrimenkul profesyonelleri aracılığıyla karşılamaya devam edeceğiz. Geliştirici markalarla tesis edeceğimiz konvansiyonel iş birlikleri ile ülkemizde ön plana çıkan konut projelerini çok daha geniş bir coğrafyaya tanıtmış olacak ve doğrulanmış talepleri karşılıklı fayda sağlayacak şekilde markalarla paylaşmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

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Gayrimenkul, İngilizce, Yatırım, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Zingat.com yabancı yatırımcıya İngilizce sitesinden hizmet veriyor - Son Dakika


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